Si chiude con tanti gol segnati (32) e diverse conferme in termini di risultati e posizioni in classifica la diciassettesima giornata del campionato calabrese di Promozione, girone B. La prima delle conferme arriva dalle ormai consolidate prime della classe: Ardore e Capo Vaticano.

Gli amaranto firmano il loro quinto successo consecutivo trionfando per due reti a zero contro il Gallico Catona, che non riesce a dar seguito alla bella prestazione sfoggiata con la Virtus Rosarno nel turno precedente e rimane ancora fuori dalla zona playoff. Grande dimostrazione di forza, invece, per il Capo Vaticano che in casa dell’Atletico Maida ne subisce sì 2, ma ne fa anche 4, mantenendo il miglior attacco del torneo (40 gol fatti) e rimanendo ad una sola lunghezza dal primo posto in classifica.

Non è più una sorpresa la matricola Saint Michel, che con una doppietta del solito Jaiteh stende a domicilio la Virtus Rosarno e rimane salda al terzo posto staccando proprio il Maida di quattro punti. A chiudere la zona playoff, a pari merito, ci sono Deliese e San Nicola da Crissa, che nel turno appena concluso si sono sfidate e ad avere la meglio è stata la Deliese con un 4-1 fuori casa. Bene il Bianco, che dopo aver affrontato e battuto il Roccella - fanalino di coda del torneo - lo scorso turno, affronta e batte anche lo Sporting Catanzaro Lido penultimo e rimane in una posizione di metà classifica.

Pareggio scoppiettante tra Pro Pellaro e Melicucco, 3-3 e un punto a testa che allontana, seppur di poco, la zona playout. Nelle retrovie, altro pareggio con gol (2-2) tra Melito e Bivongi Pazzano. Trova invece il suo secondo successo in assoluto in campionato il Roccella, che in campo con una squadra praticamente composta solo da nuovi giocatori supera per 2-1 il Caraffa.

I risultati

Melito - Bivongi Pazzano 2-2

Sporting Cz Lido - Bianco 1-3

Virtus Rosarno - Saint Michel 0-2

Ardore - GallicoCatona 2-0

Maida - Capo Vaticano 2-4

Pro Pellaro - Melicucco 3-3

Roccella - Caraffa 2-1

San Nicola da Crissa - Deliese 1-4

La classifica

Ardore 41

Capo Vaticano 40

Saint Michel 35

Maida 31

Deliese 27

San Nicola da Crissa 27

GallicoCatona 26

Bianco 23

Melicucco 22

Pro Pellaro 20

Caraffa 19

Virtus Rosarno 18

Bivongi Pazzano 17

Melito 16

Sporting Cz Lido 11

Roccella 7