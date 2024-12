Mai come quest'anno, nel campionato di Promozione B, la vetta è così contesa. Quattro, attualmente, le squadre racchiuse in soli tre punti e che rendono la vetta estremamente fragile e cangiante. Proprio per questo un gol può essere pesante e, ancor di più, quello del bomber. Dopo dodici giornate, infatti, non è affollato solo il vertice della classifica di campionato ma anche quello dei cannonieri.

In cima c'è Carvajal

In un momento opaco e con una sola vittoria nelle ultime quattro gare, il Val Gallico ha comunque la sua certezza: Juan Sebastian Carvajal. Il colombiano, infatti, ha impiegato poco per prendersi il cuore dei tifosi e della piazza a suon di gol. Devastante infatti l'impatto con il nostro calcio dal momento che l'attaccante ha al momento messo a segno ben 12 centri in 12 giornate, e la media-gol è alquanto chiara.

Non solo Carvajal, anche perché un altro forte impatto lo ha avuto un altro sudamericano, ovvero il venezuelano Carlos Simiglianti. 10 gol per lui, il quale sta cercando di risollevare un Bianco che non sembra più riuscire a vincere. Insieme a lui, con 10 centri, ci sono Bargas e Sapone. Il primo sta difendendo con la forza la vetta del Gioiosa Ionica mentre, il secondo, è l'emblema della favola Pro Pellaro e di quella zona playoff che il club bianconero sta insidiando.

A quota 7 invece Angulo della Deliese mentre si registra un bel gruppone a quota 6: Gliozzi (Bovalinese), Artuso (Melicucco), Mena (Stilomonasterace) e Lugli (Virtus Rosarno).