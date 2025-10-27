Continua l'incubo del Melito che incassa la sua settima sconfitta su sette gare e rimane relegato a quota zero punti in classifica nel campionato di Promozione B. Davvero delicata la situazione della compagine gialloblù che, al momento, brancola nel buio più fitto. Nell'anticipo del sabato, altro scivolone casalingo stavolta contro il quotato San NicolaChiaravalle Soverato che vince per 0-2 grazie a una rete per tempo, quella di Portesi prima e Sanyang poi.

L'analisi di Napoli

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il direttore sportivo Vincenzo Napoli: «Sicuramente alla matematica non possiamo dire niente. Non è certamente il nostro momento migliore ma è pur vero che abbiamo incontrato le prime tre della classe in questo inizio di campionato e con nessuna di loro abbiamo demeritato. Tutti ci aspettiamo i primi punti, ma in questo momento serve solo molta pazienza e guardare con ottimismo al futuro».

La burocrazia (lenta) del mercato inoltre non aiuta, come afferma lo stesso Napoli: «Dovevamo far esordire il nostro centravanti, ma il transfer non è arrivato e spero che il suo arrivo ci porti fortuna perché l'attacco ha bisogno di qualcosa di pesante e quello che sta facendo vedere in allenamento sembra rispecchiare pienamente le nostre aspettative. Melito merita una squadra competitiva, lo spettacolo non sta mancando ma bisogna trovare i punti».