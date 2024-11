I gol si contano e, soprattutto, si pesano. Ci sono reti che valgono per le statistiche e altre utili e necessarie per vincere le partite. Parliamo di gol senza i quali il match avrebbe preso ben altra piega, anche se nell’analizzare queste marcature viaggiamo pur sempre su un terreno minato. Per intenderci: se una partita finisce 4-0 e l’attaccante sigla tre reti, in termini di punti, paradossalmente, saremmo a 0, perché tolte le tre reti, la sua squadra avrebbe comunque vinto per uno a zero. Di conseguenza la tabella che vi andiamo a proporre ha sicuramente un valore, ma è indicativo fino ad un certo punto. Perché un calciatore che si affanna a realizzare tre reti è sicuramente decisivo, anche se poi arriva il compagno di squadra che al 92° firma il 4-0 e gli fa perdere la corona di “man of the match” secondo questa graduatoria che vi andiamo a proporre. Una graduatoria, va precisato ancora, che “penalizza” le squadre che segnano con maggiore frequenza e che vincono di goleada. Al contrario, in una gara finita 2-1, coloro che hanno realizzato entrambi i gol della squadra vincente, ovviamente acquisiscono due punti a testa.

Dodici punti firmati Corrao

E allora, per essere chiari, senza i 9 gol firmati da Corrao, la Deliese avrebbe 12 punti in meno. Ha inciso tanto il centravanti di Rosarno in forza alla squadra aspromontana. Le sue reti, fra l’altro, sono arrivate in gare vinte di stretta misura dalla Deliese, il che ha inciso sulla valenza delle marcature del centravanti, che è così il leader della graduatoria relativa ai goleador più decisivi del girone di andata in Promozione B.

Doppia cifra per D’Agostino e Vara

Sono ai primi posti nella classifica dei goleador e le loro reti hanno portato ben 10 punti in dote alle rispettive squadre. D’Agostino ha firmato 10 punti del Comprensorio Archi. Varà ha fatto altrettanto con il San Giorgio, incidendo così notevolmente sul rendimento delle compagini reggine. D’Agostino e Vara, pertanto, completano il podio dei calciatori più decisivi del girone B di Promozione, ma secondo quel criterio che vi abbiamo appena spiegato.

Misale difensore decisivo

Alle spalle di Marino dell’Ardore, le cui reti hanno consentito all’Ardore di conquistare 8 punti, troviamo Santino Misale, autore di 6 reti in campionato grazie alle quali la Palmese ha potuto conquistare 7 punti. Decisamente tanta roba per un difensore che, in quanto tale, ha prettamente altri compiti da svolgere. Per chiarire come si arriva a questi sette punti, spieghiamo che Santino Misale è stato decisivo nella vittoria sul Maida per 2-1 (la sua rete vale quindi 2 punti, altrimenti la Palmese ne avrebbe conseguito uno, visto che senza il gol di Misale avrebbe pareggiato l’incontro), nel successo per 4-3 sul Ravagnese (altri due punti), nell’1-0 sull’Ardore (ancora 2 punti) e nell’1-1 con il San Giorgio (un altro punto).

Gol pesanti

Fra i primi sedici calciatori più incisivi del girone B di Promozione troviamo quindi Mercuri dell’Atletico Maida, Valensise del Melicucco, Caseiro della Deliese: per tutti e tre 6 punti portati in dote alle rispettive squadre. Cinque punti invece per Tapia della Palmese e per Giglio dello Sporting Catanzaro Lido: in quest’ultimo caso è evidente che le sue tante reti si sono affiancate ad altre marcature di altri compagni servite per arrotondare il punteggio. A quota 4 punti ci sono quindi Riggio del Bivongi Pazzano, Archinà della Cinquefrondese, Saba della Deliese, Obinna del Melito, Tegano del Ravagnese e Marco Foderaro della Vigor Lamezia.