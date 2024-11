A 180 minuti dal termine solo Maviglia dell’Ardore e Giglio dello Sporting Catanzaro Lido ne possono insidiare la leadership. Giovanni D’Agostino da inizio stagione è al vertice della classifica di rendimento di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Il fantasista dell’Archi comanda con 97 punti e cercherà ovviamente di portare a casa il titolo, anche se la sua squadra è ormai in vacanza non avendo obiettivo da conseguire.

Al contrario grandi stimoli li ha la matricola Ardore, vice capolista del campionato di Promozione, girone B, trascinata dal capitano Francesco Maviglia, difensore abile e affidabile, diverse volte menzionato nella Top Ten settimanale dei migliori, adesso in seconda posizione con 86 punti. Un risultato lusinghiero per il calciatore dell’Ardore, in graduatoria davanti al centravanti Davide Giglio dello Sporting Catanzaro Lido, a completare il podio con 72 punti.

Fra i migliori della stagione ecco un altro difensore, a dimostrazione ulteriore che la classifica di rendimento premia chiunque, a prescindere dal ruolo. Il quarto posto è infatti occupato da Alessandro Mascaro della Vigor Lamezia, il quale con 68 punti precede il proprio compagno di squadra Alessandro Bernardi, che si trova a quota 57. Nella Top Ten di Zona D ecco poi Bruzzese della Cinquefrondese con 54 punti, Sapone della Palmese con 50, Marco Sorgiovanni del Roccella con 46, Vara del San Giorgio con 45 e a chiudere Infusino della Palmese con 44.