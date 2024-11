Per la seconda volta si prende lo scettro di re della Top Ten di giornata. Il momento di grazia continua per Diego Surace e la classifica di rendimento non può che premiarlo nuovamente. D’altronde stiamo parlando del miglior bomber del campionato e non solo: ha una media di una rete ogni 91 minuti. E non finisce qui: in casa del Caraffa ha siglato una doppietta grazie alla quale il Capo Vaticano ha costruito la sua ennesima vittoria e, limitatamente alle ultime dieci giornate, sono ben 13 i gol messi a segno. Una continuità impressionante che merita pertanto il primato di giornata nella Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda il girone B di Promozione.

Alle spalle di Diego Surace c’è la continuità di Dure Jara, difensore dell’Ardore particolarmente dinamico e propositivo, nuovamente nella classifica dei migliori, alla pari di Buades Arzola, centravanti del Melito, in doppia cifra, e dalla continuità di rendimento impressionante. Scorrendo la graduatoria si trova anche questa settimana un posto per Beltramella dell’Ardore: non deve compiere chissà quali grossi interventi, però si premia la migliore difesa del torneo e, di conseguenza, il portiere meno battuto. Anche stavolta troviamo una conferma che risponde al nome di Antonio La Torre: il duttile calciatore del Capo Vaticano il suo lo porta sistematicamente a casa. È da tempo fra i migliori dieci della Top Ten generale, dove fra l’altro è il più giovane fra i pretendenti al titolo. La costanza di rendimento è palese e premiarlo è normale, perché è puntualmente fra i migliori in campo: qualità, quantità e sostanza.

Bene anche Fiorino della Virtus Rosarno, a un nuovo appuntamento decisivo sotto porta. Fra i più bravi del 21° turno, infine, ci sono Bonadio del Gallico Catona, Torres dell’Atletico Maida, Bernardi della Pro Pellaro e Licastro della Virtus Rosarno. La classifica generale aggiornata verrà resa nota venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).