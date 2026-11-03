Tante sono le filosofie che muovono i fili del calcio e nessuna può dirsi davvero sbagliata: ciò che fa la differenza, alla fine, è l'approccio. Se è vero che non prendere gol è importante quanto farne, mantenere la porta inviolata il più a lungo possibile diventa il vero fattore determinante per l'andamento stagionale di una squadra.

Dopo le prime otto giornate del campionato di Promozione B, la fotografia sui gol subiti nei due tempi offre uno spaccato chiaro sulla tenuta mentale e tattica delle formazioni, con un focus sul primo tempo.

Il fattore Capo Vaticano: concentrazione da playoff

Questo ragionamento trova la sua massima espressione nel Capo Vaticano: la formazione ricadese è infatti l'unica del girone a non aver ancora subito nemmeno una rete nei primi quarantacinque minuti. Una porta neroverde totalmente immacolata all'avvio che ha fatto da volano per un avvio di stagione da piena zona playoff per i ragazzi di mister Diego Surace.

Una difesa di ferro e approcci al match approcciati con massima concentrazione, anche se la medaglia presenta una seconda faccia: tutti e 7 i gol incassati finora dal Capo Vaticano sono arrivati infatti nella ripresa. Resta tuttavia la certezza di una base di partenza solida su cui costruire.

Le altre difese top all'intervallo

Dietro ai neroverdi si distinguono altre retroguardie capaci di approcciare i match con grande attenzione:

Sporting Polistena: solo 1 rete incassata nella prima frazione.

Locri e Africo: appena 2 i gol concessi prima del riposo.

La classifica completa dei gol subiti nel 1° tempo

Capo Vaticano 0

Sporting Polistena 1

Locri 2

Africo 2

Bovalinese 3

Atletico Maida 3

Roccella 4

Catona 5

Melitese 5

Pizzo 6

Siderno 7

Rosarnese 7

Melito 7

Bovese 8

Val Gallico 9

Cittanova 10