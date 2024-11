Nel segno di Domenico Bruzzaniti. La promozione in Eccellenza dell’Ardore è anche il volto felice di un centravanti micidiale, in grado di fare bene anche in Serie D, categoria dalla quale è sceso nel dicembre del 2022 per sposare il progetto del club presieduto da Eugenio Minniti. Dopo alcune stagioni al San Luca, con una scalata dalla Promozione alla D, ha fatto un’altra scelta e anche questa si è rivelata vincente, per quella che è stata la terza promozione nelle ultime sei stagioni per un centravanti che vede la porta come pochi. I numeri parlano per Bruzzaniti, vincitore della classifica marcatori del girone B di Promozione con 22 gol messi a segno, nonostante una partenza in ritardo, perché le prime reti sono giunte solo alla quinta giornata e dopo dodici turni aveva all’attivo appena tre centri.

I numeri

E parliamo di cifre, allora: Domenico Bruzzaniti ha realizzato 8 reti nel girone di andata e 14 in quello di ritorno. Al suo attivo ci sono: un poker di reti (nel 5-1 al Maida), una tripletta (nel 4-0 al Bianco) e cinque doppiette (Bivongi Pazzano e Virtus Rosarno all’andata, San Nicola da Crissa, Pro Pellaro e Roccella al ritorno). Siamo a diciassette. A questi occorre aggiungere i centri singoli con San Nicola da Crissa all’andata e Caraffa, Bivongi Pazzano, Deliese e Sporting Cz Lido al ritorno. E siamo così arrivati a 22, un gol in più di Barolo del Melicucco e Surace del Capo Vaticano, arrivati a quota 21 e che si è lasciato alle spalle in occasione dell’ultima di campionato. A quota 20 ecco Jaiteh della Saint Michel.

Micidiale in Promozione

Aveva già trionfato nella classifica dei goleador in questo girone: stagione 2018/19, quella del cammino record del San Luca. Per Bruzzaniti ben 30 reti come il compagno di squadra Carella. Se guardiamo alle ultime tre annate giocate in Promozione, per il centravanti reggino c’è una media di 0,88 reti a partita. Con l’Ardore, invece, ha siglato 30 reti in 40 presenze di campionato. Classe 1995, specialista dagli undici metri (sei su sei quest’anno) ha lasciato il segno e si gode quindi il trionfo nella graduatoria dei bomber

Classifica marcatori (prime posizioni)

22 reti: Bruzzaniti (Ardore, 6 rigori)

21 reti: Surace (Capo Vaticano), Barolo (Melicucco, 3)

20 reti: Jaiteh (Saint Michel, 2)

17 reti: Buades Arzola (Melito, 3)

14 reti: Giglio (Sporting Cz Lido, 4)

11 reti: Passafaro (Caraffa, 4), D’Agostino (Gallico Catona, 1), Acosta (Pro Pellaro), Fiorino (Virtus Rosarno)

10 reti: Gligora (Ardore), Panaja (Bivongi Pazzano, 2), Filardo (Capo Vaticano, 4), Acuna (Roccella, 2)