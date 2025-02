Nessuno vuole correre in questo girone B di Promozione e anche dopo la ventunesima giornata non c'è alcuna fuga ma solo incertezze. Perde (ancora) la capolista Virtus Rosarno ma anche lo Stilomonasterace sta facendo di tutto per lasciare la vetta al club rosarnese. Sprinta invece il Gioiosa Ionica che adesso è secondo a meno due. Insomma Cesana, Rechichi, Camps, Morabito, Bigongiari e altri.

Tanti sono stati i protagonisti ma purtroppo nella consueta top 3 di LaC News3 qualche rinuncia ci deve essere. Stilata dunque la graduatoria dei migliori tre giocatori della settimana secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Come detto, tanta era la concorrenza per quel che riguarda la composizione della top 3 e di conseguenza qualche rinuncia è stata fatta. Per la vetta del podio settimanale si è scelto innanzitutto Francisco Camps. L'esterno offensivo della Pro Pellaro è la chiave nella vittoria bianconera contro la capolista Virtus Rosarno e che permette inoltre, alla squadra di mister Giuseppe Verbaro, di tornare a vincere dopo due turni e soprattutto dopo lo scivolone nel derby, rivedendo così la zona play off. Apre lui le danze nel match e poi è autore di una gran partita tra giocate e sortite offensive, e per questo dieci punti per lui.

Torna in top 3 invece l'argentino Franco Cesana, attaccante dell'Atletico Maida. Un match scomodo, scorbutico e che stava per giocare un brutto scherzo quello interno contro il Guardavalle, con i giallorossi in dieci per oltre ottanta minuti. Proprio Cesana, però, agli sgoccioli del match firma un gran gol peraltro pesantissimo perché non solo allunga a sette la striscia di risultati utili consecutivi, ma ricaccia indietro l'avvento della Pro Pellaro e avvicina il terzo posto distante ora solo un punto.

Chiude la top 3 il giovanissimo Domenico Rechichi. Il gioiellino della Bovalinese, classe 2006, è autore di una doppietta nella cinquina rifilata al Capo Vaticano. Oltre a questo, ancora una volta il diciannovenne ha dato prova della sua qualità. Intanto la prima vittoria della Bovalinese in questo girone di ritorno (dopo un'astinenza di sei giornate) porta la sua firma.