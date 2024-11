Il dodicesimo turno del campionato di Promozione (Girone B) si giocherà a cavallo tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, avvicinando così il giro di boa e le conseguenti gerarchie del girone d'andata.

Nulla è stato scritto e tanto c'è ancora da capire, soprattutto per quel che riguarda la bagarre ai vertici della classifica e che vede, al momento, come principali interpreti Gioiosa Ionica, Stilomonasterace e Virtus Rosarno.

Altro weekend ricco e intenso dunque, e che potrebbe di nuovo riscrivere l'ordine della graduatoria.

Si parte con tre anticipi

Un sabato ricco e pieno quello di promozione dal momento che ha in programma ben tre anticipi e tutti, a loro modo, di livello. Apre innanzitutto la giornata la co-capolista Gioiosa Ionica impegnata sul campo del Caraffa. Dal punto di vista qualitativo il gap è evidente ma i biancorossi, reduci da sei vittorie nelle ultime sette gare, non dovranno abbassare la guardia dal momento che di fronte c'è un Caraffa in evidenze ripresa, come dimostra la vittoria di domenica scorsa sul difficile campo della Deliese.

Periodo altalenante invece per il Val Gallico che ha perso contatto con i vertici ma deve trovarli nel più breve tempo possibile. Il club gallicese, che sabato ospita il Capo Vaticano, ha inoltre da poco rescisso (in maniera consensuale) il contratto con il proprio tecnico Aquilino in modo da dare una scossa. I locali sono la squadra più prolifica in casa (15 gol) e anche nel secondo tempo (13). Quanto al Capo Vaticano, invece, la squadra sembra in ripresa dopo la cinquina rifilata al Bianco settimana scorsa ma ancora non basta per risalire la china. Per i neroverdi balza all'occhio un dato interessante: sono la squadra con più gol (6) negli ultimi dieci minuti, ciò vuol dire che l'avversario non potrà mai abbassare la guardia.

Il terzo anticipo del sabato è quello tra Melito e San Nicola Chiaravalle. Una classifica inusuale soprattutto per i locali che non riescono a ingranare e sono impelagati nella zona play out. Eppure i gialloblù sono stati costruiti per lottare per i play off, come dimostra anche i magico percorso che stanno facendo in Coppa Italia Dilettanti, dove mercoledì hanno strappato un pari in casa del San Luca e adesso sognano una storica finale. In ripresa invece il San Nicola Chiaravalle ma c'è da migliorare assolutamente una cosa: la squadra di mister Sisi è quella che segna di meno in trasferta (2 reti).

Le gare della domenica

La domenica vedrà in campo l'altra co-capolista: lo Stilomonasterace. La formazione di mister Papaleo farà infatti visita ad un Africo convalescente e che sta cercando di rialzarsi da un periodo opaco e che lo ha visto vincere una sola volta nelle ultime cinque uscite. Quanto allo Stilomoansterace, affronterà la trasferta con la consapevolezza di essere quella che subisce meno in giro per i campo (3 gol).

Dovrà tenere il passo la Virtus Rosarno, in attesa di recuperare la sfida contro lo Stilomonasterace. La formazione rosarnese però, non avrà un impegno facile dal momento che ospiterà la Deliese. Settimana travagliata per quest'ultima e culminata con l'esonero di Gambi. Di certo non può più permettersi di sbagliare per non rischiare, già a dicembre, di essere fuori dalla zona play off.

Ed è proprio dal sentore di playoff la sfida tra Pro Pellaro e Bovalinese quarta contro quinta. I bianconeri sono in un momento magico e arrivano da ben cinque vittorie consecutive mentre la Bovalinese ne ha vinte quattro delle ultime cinque. Verbaro e Frascà si giocheranno tre punti importanti, per rimanere lì nel salotto d'élite.

Chi deve recuperare terreno è anche l'Atletico Maida che, dopo la lieve flessione dell'ultimo periodo, deve rialzarsi. I giallorossi, senza vittorie da quattro turni, faranno visita al fanalino di coda Melicucco.

Sfida tra scontente, e alquanto delicata, infine quella tra Bianco e Guardavalle. I primi sembrano in caduta libera con ben sette sconfitte consecutive mentre il Guardavalle deve assolutamente lasciare l'attuale penultimo posto in classifica.