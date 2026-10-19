Battuta d'arresto per il Pizzo, che nella sesta giornata del campionato di Promozione B cede per 4-0 sul campo del Val Gallico. Un passivo pesante sul piano del punteggio, che tuttavia non macchia il positivo avvio di stagione della compagine napitina, focalizzata sull'obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla.

Le parole di Viterbo

Nel post-partita, mister Leonardo Viterbo ha analizzato la prestazione con schiettezza, mettendo in luce l'impatto determinante degli episodi e degli errori dei singoli: «È stata una partita dove abbiamo fatto letteralmente tutto noi, a prescindere dai meriti del Val Gallico. Abbiamo fatto tutto noi a partire dalla clamorosa occasione, dopo appena quaranta secondi, a tu per tu col portiere, fino ai quattro gol subiti. Tutto quello che non avevamo commesso nelle gare precedenti lo abbiamo concentrato qui, e mi auguro sia un caso isolato».

Nonostante il risultato penalizzante, il tecnico ha evidenziato la tenuta della squadra per gran parte della gara, prima che le disattenzioni difensive compromettessero definitivamente il match: «Dispiace per come è andata perché fino al 3-0 siamo rimasti in partita, ma dietro abbiamo commesso errori banalissimi. Ci sarà da lottare e da stringere i denti perché la stagione è ancora lunga. Torniamo a casa, comunque, con la consapevolezza che siamo venuti a giocarcela a viso aperto anche qui».

Un passaggio a vuoto che servirà da lezione per il proseguimento del torneo: la squadra ricarica le pile per ripartire subito al massimo fin dalla prossima sfida.