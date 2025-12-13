Ultimi 180 minuti del girone di andata del campionato di Promozione B. Mancano infatti solamente due giornate al termine del giro di boa e, nonostante ciò, la situazione di classifica è in costante evoluzione a testimonianza della competitività del torneo. ecco il programma.

Sabato ricco

Più che definirli anticipi del sabato, bisognerebbe considerarla come la giornata principale visti i cinque incontri in programma sugli otto totali. Potrebbe essere un ulteriore spartiacque dal momento che gli occhi saranno tutti puntati sul big match Val Gallico-Deliese. La capolista, che vola sulle ali dell’entusiasmo dopo la storica finale conquistata in Coppa Italia Dilettanti, farà dunque visita al club gallicese con entrambi impellenza dei tre punti: la squadra di Di Maria per non buttare alle ortiche la rincorsa alla vetta, quella di Parentela per difenderla dalle grinfie di Sc Soverato. Decisa a continuare la sua corsa, soprattutto dopo il cambio di panchina, il Gioiosa Ionica che sarà di scena sul campo del Taurianova: sbagliare è vietato.

Col fiato sul collo alla zona play off, la Bovalinese non molla di un centimetro ed è pronta a insidiarla anche in questo turno, ma occorrerà vincere in casa del Taverna che ha bisogno di punti salvezza. Meno scontato di quanto possa sembrare il match tra Sp. Polistena e Africo, con questi ultimi ancora a zero punti ma radicalmente cambiati rispetto a una settimana fa. Chiude l'ampio calendario del sabato la sfida tra Bianco e Pizzo: in palio tre delicatissimi punti per la salvezza.

Le gare della domenica

Si arriva così al pomeriggio della domenica che vedrà Sc Soverato giocare conoscendo già il risultato della co-capolista Deliese. La squadra di mister Sisi sarà però di scena in casa di una Pro Pellaro in un ottimo momento di forma. Mantiene nel mirino la vetta anche l'Ardore che ospiterà il Capo Vaticano e con nessuna intenzione di fare sconti. Chiude il match Atletico Maida-Melito, match aperto a ogni risultato.

Le partite

