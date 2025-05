Il calcio è fatto di sorprese, ed è proprio l'inaspettato che rende questo sport affascinante. Il campionato di Promozione B si congeda con l'ultima giornata giocata ieri e che ha decretato gli ultimi verdetti, tra cui l'ultimo posto per i play off. Né Bovalinese e né Deliese alla fine si prendono il quinto posto, bensì il san Nicola-Chiaravalle come il più classico detto: tra i due litiganti il terzo gode.



Un girone di ritorno al cardiopalma quello della formazione di mister Sisi, chiuso al primo posto con 32 punti e soprattutto con 6 vittorie esterne su 8. Un ritmo da promozione.

Una rincorsa folle

Un pirotecnico 3-5 in casa del caraffa che fa esplodere di gioia la squadra del presidente Fera ma che, allo stesso tempo, corona il grande lavoro svolto dal tecnico Domenico Sisi nell'arco dell'intera stagione anche perché nessuno avrebbe speso un euro sul play off di questa squadra. Eco le parole del tecnico in esclusiva ai nostri microfoni: «Una grossa impresa se pensiamo che per buona parte della stagione eravamo quint'ultimi o quart'ultimi, nonostante le tante difficoltà però ci siamo riusciti senza dimenticare che eravamo senza uno stadio. Inoltre la squadra era completamente nuova e avevamo anche avuto problemi con i tesseramenti e con molti giocatori che hanno giocato solo un terzo delle partite che avrebbero dovuto giocare. Uno come Buzzi, per esempio, ha giocato 20 partite su 30. In ogni caso ci abbiamo sempre creduto, anche quando eravamo lì sotto e io l'ho sempre affermato».



Insomma, ieri il San Nicola-Chiaravalle ha fatto il suo e, contemporaneamente, è arrivata anche la spinta dagli altri campi: «Ci siamo giocati tutte le partite, così come le altre squadre a conferma di come il calcio sia cambiato e non ci sono sfide preparate o scontate. Alla fine i risultati ci hanno premiato anche se a distanza di un solo punto avrebbero meritato anche Bovalinese, Deliese o Pro Pellaro. Non c'è tanto rammarico a essere sincero, perché essendo una squadra nuova il lavoro si vede ancora di più, soprattutto se consideriamo come eravamo partiti dal momento che eravamo un cantiere aperto sotto ogni punto di vista. Nel girone di ritorno abbiamo chiuso al primo posto e abbiamo fatto sei vittorie esterne su otto, perdendo solo a Rosarno dove vincevamo 0-2 e pareggiato sul campo del Bianco».

Testa al play off

Domenica c'è uno storico play off in casa dello Stilomonasterace, e il San Nicola-Chiaravalle vuole ballare: «In questo ultimo periodo abbiamo avuto delle assenze pesanti che speriamo di recuperare in settimana. Noi non vogliamo fermarci e puntiamo a vincere questo play off perché non vogliamo fare la figura della comparsa».