Un Val Gallico impetuoso si impone sul campo del Melito per 1-3, e peraltro in rimonta, nell'anticipo della diciassettesima giornata del campionato di Promozione (girone B). Seconda vittoria consecutiva per la squadra di mister Corapi che, in attesa delle gare di domenica, si porta a due sole lunghezze dalla vetta.

Prima frazione chiusa sotto di un gol a causa della rete di Martinez ma, nella ripresa, la formazione gallicese libera tutto l'impeto del colombiano Carvajal che fa tripletta e regala i tre punti.

Le parole di mister Corapi

Soddisfatto mister Corapi che commenta così il post gara: «I primi venti minuti la partita si è giocata prevalentemente a centrocampo, anche se loro hanno giocato un po' meglio rispetto a noi. Non riuscivamo ad arrivare alle seconde palle e ci hanno messo in difficoltà, poi hanno trovato il gol del vantaggio. In seguito nello spogliatoio abbiamo sistemato la situazione e nella ripresa si è vista un'altra squadra. Alla fine abbiamo meritato i tre punti».

Un Carvajal, inoltre, che torna a essere altamente decisivo: «Nell'ultimo periodo è tornato a far gol e soprattutto ha ritrovato la fiducia. Quando sono arrivato c'erano diverse problematiche, ma gli ho chiesto di darmi fiducia e lui ora sta facendo il resto». E ancora: «La società, quando sono arrivato, mi ha chiesto di vincere il campionato. Posso solo dire che la rosa, con l'avvento del mercato, è più ampia e adesso mi permette di cambiare in corsa».