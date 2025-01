Il tecnico dei locali dopo la sconfitta per 3-1 dei suoi: «Potevamo chiuderla, ma è anche vero ci è stato annullato un gol per fuorigioco inesistente»

Coincide con uno stop la prima uscita del 2025 per la Bovalinese che mette a referto la seconda sconfitta consecutiva, aprendo così il nuovo anno così come aveva chiuso il vecchio. Nella quindicesima giornata del campionato di Promozione B (l'ultima d'andata) la squadra di Frascà cade in casa contro la Deliese e manca l'assalto momentaneo in vetta, che rimane a tre punti. Eppure la strada era quella giusta con l'iniziale vantaggio di Gliozzi che manda i suoi in vantaggio all'intervallo.

Nella ripresa, però, la Deliese si rilancia e pareggia dopo ventitré minuti con Kebe, completando poi il sorpasso dopo soli quattro minuti con Giorgiò. Il tris definitivo è a firma di Aiello. I padroni di casa possono recriminare per un gol annullato.

Le parole di mister Frascà

Intervistato nel post gara dai microfoni ufficiali del club ospite, si è espresso mister Frascà: «Potevamo chiuderla, poi avevamo trovato il pareggio secondo me giusto e legittimo, perché un giocatore che batte da dietro non può mai essere in fuorigioco. Il secondo gol loro è frutto di una nostra disattenzione, subendo una rete banale. Infine il terzo gol ci ha tagliato le gambe, ma il merito va alla Deliese».

E ancora: «Mi tengo la prestazione, con i ragazzi che sono stati bravissimi. Una battuta d'arresto che ci toglie un po' di entusiasmo ma ci spinge a lavorare ancora di più e a credere nel lavoro svolto fin qui. Penso oggi si sia vista una buona Bovalinese».