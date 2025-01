Dal sentore di play off l'anticipo tra Val Gallico e Pro Pellaro. Potrebbe essere decisivo lo scontro salvezza Guardavalle-Caraffa. Ecco il programma completo della giornata numero 18

Sono andati via quasi due terzi di campionato e, nonostante ciò, nel girone B di Promozione continua l'assoluta incertezza sulla squadra che coronerà l'obiettivo del salto diretto di categoria.

Ci ha abituato a tutto quest'anno la corrente stagione, basti pensare che con un paio di vittorie consecutive si arriva a insidiare la zona play off e, viceversa, con un paio di passi falsi ravvicinati si può essere risucchiati nelle sabbie mobili dei play out. Tutto questo porta in dote anche il diciottesimo turno.

L’anticipo

Le porte della diciottesima giornata si aprono con il consueto anticipo del sabato che mette di fronte Val Gallico e Pro Pellaro. Una sfida senz'altro di forte rilievo soprattutto per la posta in palio e per le ambizioni incrociate delle due compagini.

Il Val Gallico, che da quando è arrivato Corapi in panchina ha fatto più punti di tutti (11) insieme a Capo Vaticano e Bianco, non ha mai nascosto l'intento di voler vincere il campionato e dunque vorrà accorciare ulteriormente la forbice dalla vetta. Due sole vittorie nelle ultime sei invece per la Pro Pellaro che è momentaneamente scivolata al sesto posto. Il club gallicese è inoltre la squadra più prolifica nel secondo tempo con 19 centri.

Le gare della domenica

Le gare della domenica pomeriggio, invece, potrebbero portare forti scossi all'alta classifica. Innanzitutto in campo la capolista solitaria Virtus Rosarno che ospiterà la Bovalinese con l'intento di allungare in vetta. Stadio Giovanni Paolo II quasi un fortino per la formazione rosarnese, con una sola sconfitta all'attivo, anche se di fronte ci sarà una Bovalinese che in questo campionato è sempre andata a segno (16 volte su 17).

Il piatto forte della domenica, però, è il big match tra Stilomonasterace e Gioiosa Ionica. Entrambe le retrocesse dall'Eccellenza puntano a un immediato ritorno nel massimo campionato regionale. Attualmente seconda e terza della classe, proprio per l'alta competitività di questo torneo, una sconfitta potrebbe essere molto pesante per la corsa alla vetta. A conti fatti, si scontrano le prime sei della classifica, e questo rende tutto ancora più interessante.

Affascinante il match tra Capo Vaticano e Deliese, tra due squadre che stanno bene e stanno risalendo la china. La formazione vibonese è alquanto ispirata nel proprio stadio, dal momento che è la squadra più prolifica in casa con 20 gol all'attivo. Inoltre la squadra di Surace è reduce da tre vittorie consecutive e da una sola sconfitta nelle ultime otto. Buon momento anche per la Deliese che con l'arrivo di Parentela ha perso solo una volta (in casa della capolista Virtus Rosarno) e con una striscia di cinque risultati utili consecutivi ancora aperta.

Sfida tra scontente invece quella tra Africo e Melito, anche perché l'attuale classifica non rispecchia assolutamente il valore delle due rose e le ambizioni iniziali di entrambe le società. Il rischio di impelagarsi nella zona play out, inoltre, ancora è alto. In cerca di continuità San Nicola-Chiaravalle e Atletico Maida, con i primi che arrivano da quattro risultati utili di fila, mentre i giallorossi con una sola sconfitta nelle ultime cinque uscita: classica partita da tripla.

Tra le squadre più in forma dell'ultimo mese e mezzo rientra sicuramente il Bianco, come dimostrano gli 11 punti nelle ultime sei gare ma, soprattutto, l'abbondante vena realizzativa che ha portato i bianco/azzurri (trascinati da bomber Simigliani) a undici reti nelle ultime tre uscite e, soprattutto, con il miglior attacco del campionato che sicuramente non collima con l'attuale posizione in classifica. A fare visita ci sarà il fanalino di coda Melicucco (55 reti incassate). Delicato, e forse determinante, scontro salvezza tra Guardavalle e Caraffa. Chi perde è (quasi) condannato.