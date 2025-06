Da qualche settimana ormai la Deliese è in movimento per cercare di programmare la prossima stagione nel campionato di Promozione B e di recitare un ruolo da protagonista, sgomitando per i vertici. La dirigenza amaranto non sta perdendo tempo nel pianificare mercato e organigramma, segno di organizzazione e ambizione.

Rinnovo con Parentela

Sciolti innanzitutto tutti i dubbi (ma non ve ne erano mai stati realmente) del rinnovo con il tecnico Andrea Parentela. Ufficiale dunque il prolungamento del matrimonio sportivo, annunciato dal club amaranto attraverso i suoi canali social. Arrivato a dicembre in un momento a dir poco delicato, Parentela ha impresso una svolta netta nella stagione amaranto, trascinandola dal rischio play out a un solo punto dai play off e chiudendo con la miglior difesa del campionato, mettendo in mostra un calcio brillante, veloce e spettacolare, capace di conquistare consensi ovunque. Parentela ha conquistato il cuore di Delianuova e dei tifosi, integrandosi alla perfezione nel tessuto sportivo e umano del territorio. Con la sua conferma, la Deliese ribadisce di dare continuità al progetto e a un percorso ambizioso. Ad affiancare Parentela, completando così lo staff tecnico, saranno le seguenti figure: Vincenzo Timpano allenatore Under 18, Antonio Santoro allenatore portieri e Francescantonio Palumbo collaboratore tecnico.

Il nuovo organigramma societario

Come accennato, in fase di costruzione anche l'organigramma societario. Ecco di seguito i nomi ma con i ruoli ancora da definire: Stefano Caminiti, Arcangelo Carbone, Enrico Carbone, Raffaele Carbone, Angelo Condello, Antonio de Giorgio, Ferdinando Demarte, Antonio Faraone, Pasquale Ietto, Biagio Italiano, Antonio Legato, Giosefatte Leuzzi, Marco Licastro, Francesco Minasi, Giovanni Palumbo, Mariano Palumbo, Antonino Rossi, Giuseppe Scopelliti, Leo Sculli, Antonino Serpentino, Giuseppe Serrao e Francesco Zappia.