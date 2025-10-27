Alza il ritmo la Pro Pellaro che, nel settimo turno del campionato di Promozione B, ottiene la seconda vittoria consecutiva (entrambe per 3-0) ma soprattutto il suo quinto risultato utile di fila. I bianconeri schiantano infatti lo Sporting Polistena per 3-0 e si affacciano alla zona play off, distante adesso una sola lunghezza. Apre le danze Sapone alla mezz'ora del primo tempo e, nella ripresa, lo stesso fornisce l'assist a Zagari per il raddoppio. Il definitivo tris è a opera di Mesenguez.

L’analisi di Verduci

A commentare la vittoria, ai microfoni di LaC News24, è il direttore generale Enzo Verduci: «Una bellissima partita, ed era da tempo che non ne vedevo una così dal momento che è stata giocata a viso aperto e tra due tecnici che, a mio avviso, sono i migliori della categoria e che fanno della palla a terra il loro credo. Il risultato finale, comunque, non deve ingannare poiché lo Sporting Polistena ha disputato una grande partita e siamo stati bravi noi a sbloccarla con un pregevole gol di Sapone ben servito, con una palla al bacio, da Pasini. L'inerzia, però, ha preso la nostra direzione quando gli avversari a inizio ripresa si sono un po' addormentati sugli sviluppi di un pallone recuperato da Sapone e smistato al giovane Zagari (classe 2007) che ha raddoppiato. Nonostante il 2-0, la squadra di mister Gambi ha continuato a macinare gioco con i suoi singoli ma noi abbiamo tenuto bene. Un plauso devo farlo al tecnico Aquilino per la perfetta interpretazione della gara. Bello il gesto finale, con la vittoria dedicata al nostro Digiacomantonio, da pochi giorni diventato papà e dunque assente per questo».