Gli amaranto a punteggio pieno tentano l'allungo a Pizzo, mentre Locri e Sporting Polistena si sfidano nello scontro diretto per il ruolo di prima inseguitrice. Caccia ai punti salvezza per Bovese e Melito

Il campionato di Promozione B si appresta a vivere un settimo turno potenzialmente decisivo per delineare i rapporti di forza nelle zone nobili e in coda. Con una capolista finora perfetta e un folto gruppo di inseguitrici pronte a darsi battaglia, il programma del weekend promette spettacolo e ribaltamenti in graduatoria.

Gli anticipi del sabato

Il settimo turno prende il via sabato con tre sfide ad alta tensione. Tutti i riflettori sono puntati sulla capolista Bovalinese: gli amaranto guidati da mister Maurizio Lanzaro viaggiano a punteggio pieno e vantano già cinque lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice. Per proseguire la marcia di testa e provare la prima vera fuga stagionale, la capolista farà visita a un Pizzo affamato di riscatto dopo il brutto passo falso subito a Gallico.

In contemporanea, l'Africo di mister Criaco, allestito per le posizioni di vertice ma chiamato a recuperare il terreno perso in avvio, ospita la rivelazione Melitese. Le due formazioni si incrociano appaiate a quota 11 punti in un vero e proprio saggio di ambizioni. A chiudere il quadro del sabato c'è il confronto tra Catona e Sporting Cittanova, con due compagini separate da obiettivi e prospettive di classifica opposte.

La domenica delle grandi sfide

La domenica regala il piatto forte del weekend: lo scontro diretto di alta quota tra Locri e Sporting Polistena. Entrambe seconde a quota 13 punti, le due formazioni si giocano una fetta importante di stagione: una vittoria permetterebbe di mettere pressione alla vetta, mentre un passo falso rischierebbe di far scivolare lontano il primo posto.

Pronto ad approfittare dell'incrocio al vertice c'è il Roccella (11 punti). Impegnati tra le mura amiche contro il Siderno, i roccellesi puntano al bottino pieno per scavalcare una o entrambe le rivali impegnate nel big match.

In chiave playoff guarda con interesse la trasferta del Capo Vaticano: reduci dallo stop contro l'Africo, i neroverdi cercano il riscatto sul campo di una Rosarnese penultima a quota un punto e ancora a caccia del primo successo stagionale.

Bagarre salvezza

Nelle zone calde della classifica, il Val Gallico cerca di accelerare il passo per risalire velocemente verso posizioni più consone alle proprie ambizioni: l'occasione si presenta nella trasferta contro una Bovese tuttora a secco di vittorie.

Infine, chiude il programma della settima giornata la sfida tra Atletico Maida e Melito. Situazione di massima emergenza per gli ospiti, ancora bloccati a quota zero punti e disperatamente alla ricerca di un risultato positivo per invertire la rotta di questo inizio di campionato.