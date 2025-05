La capolista pronta a festeggiare il salto di categoria al Granillo di Reggio Calabria. Bagarre per il quinto posto play off con lo scontro diretto Deliese-Bovalinese e con il San Nicola-Chiaravalle pronto ad approfittarne

Il giorno della resa dei conti e dei verdetti è arrivato: questa domenica si giocherà l'ultima giornata del campionato di Promozione B, e in gioco ci sono ancora le sentenze più importanti, compresa quella per il primo posto. Tutto già deciso invece in zona retrocessione.

Ultima giornata

Si chiuderà col botto la regular season, a conferma di come questa annata sia stata una delle più entusiasmanti degli ultimi anni. Potrebbe essere davvero il giorno della festa per la Virtus Rosarno dopo l'urlo strozzato in gola settimana scorsa. Il club amaranto attende da venti anni il ritorno in Eccellenza e contro il Val Gallico il traguardo potrebbe venire finalmente tagliato. Dall'altra parte proprio il Val Gallico cercherà quantomeno di mantenere l'attuale terzo posto che gli permetterebbe di giocare il play off in casa. Non molla nulla lo Stilomonasterace, a tre lunghezze dal primo posto e che ci proverà fino all'ultimo secondo. La squadra di mister Papaleo, sulla carta, ha già i tre punti in tasca contro il già retrocesso Melicucco e ciò permetterebbe innanzitutto di mantenere la seconda piazza.

Bagarre come detto per il terzo posto dal momento che a un solo punto di ritardo dal Val Gallico c'è il Gioiosa Ionica. Proprio il club biancorosso, dopo aver rovinato la festa amaranto domenica, ospita un già tranquillo Atletico Maida e con una vittoria potrebbe superare proprio la formazione gallicese, a patto che quest'ultima non vinca contro la Virtus Rosarno.

Bagarre anche per l'ultimo posto del play off, ovvero la quinta posizione dal momento che in soli tre punti ci sono Bovalinese, San Nicola-Chiaravalle e Deliese. E scherzo del destino, domenica si giocherà proprio Deliese-Bovalinese in quello che sarà uno scontro fatale per una delle due ma, soprattutto, potrebbe anche essere una ghiottissima occasione per il San Nicola-Chiaravalle che coronerebbe una rincorsa incredibile in questo girone di ritorno. La squadra di mister Sisi sarà di scena sul campo del già retrocesso Caraffa e con il pronostico a favore, l'obiettivo è vincere e poi tifare Deliese.

Tra le deluse risulta sicuramente la Pro Pellaro dal momento che per buona parte della stagione ha avuto il play off nelle proprie mani per poi dissolverlo nelle ultime settimane. I bianconeri chiuderanno la stagione in casa, contro il Capo Vaticano. L'ultima giornata si completa con Africo-Bianco e Melito-Guardavalle, due match che contano poco ai fini della classifica.