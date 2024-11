Ritrova il sorriso l'Africo che nella decima giornata, dopo tre turni senza vittoria, ritrova il successo contro la Bovalinese che, prima del match, arrivava da sette risultati utili consecutivi e tra le squadre più in forma del campionato di Promozione B. Partita pimpante e culminata con un 3-2 in favore dei locali, con questi ultimi che vanno sul doppio vantaggio grazie alle reti di Buades e Gligora ma, prima dell'intervallo, la Bovalinese accorcia con Gliozzi. Nella ripresa Favasuli Santoro ristabilisce le distanze mentre, nel recupero, il gol ospite a firma di Strati che non cambierà però l'inerzia.

Le parole del ds Criaco

Intervistato ai nostri microfoni, il direttore sportivo Leo Criaco ha commentato così il match: «La Bovalinese è una delle migliori squadre del campionato, io l'ho vista parecchie volte e posso dire che è in salute, basti citare la prestazione fatta contro il Val Gallico rimontando da 1-3 a 4-3. E questo tipo di rimonta, contro una squadra come il Val Gallico, la fai solo se hai personalità, gruppo e carattere. Quanto a noi, questa è una vittoria che ci dà morale oltre alla classifica che ancora è quella che è, ma stiamo cercando di recuperare pensando partita dopo partita». Sulla sfida: «Abbiamo iniziato alla grande andando sul doppio vantaggio e con la Bovalinese che non ha fatto nessuna azione gol. Poi nell'ultimo minuto di recupero trovano la rete su calcio di rigore con Gliozzi su errore del nostro portiere che è uscito un po' male. I miei ragazzi però non hanno subito il contraccolpo psicologico e, nella ripresa, hanno trovato il terzo gol con Favasuli, senza dimenticare le due traverse colpite. La loro seconda rete è arrivata ancora su errore del portiere nostro e, nei restanti sette minuti, non ricordo azioni eclatanti da parte dell'avversario. Dobbiamo comunque intervenire sul mercato perché abbiamo Bruzzaniti acciaccato e poi qualche elemento partirà a breve come Del Frari e Sanchez e dunque siamo un po' a corto».