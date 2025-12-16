Rimescola nuovamente le carte in tavola il week end del campionato di Promozione B. Archiviato il quattordicesimo turno e, come al solito, ecco stilata anche la top 11 da parte della redazione sportiva di LaC News24. Stavolta l'allenatore della settimana è Giuseppe Aquilino, tecnico della Pro Pellaro che ha imposto la prima sconfitta stagionale al San NicolaChiaravalle Soverato, allungando a dodici i risultati utili consecutivi bianconeri.

La difesa

Anche stavolta il modulo preferito è il 3-4-3 che vede tra i pali Licastro, portiere della Deliese che registra un altro clean sheets dopo il big match contro il Val Gallico. Nella difesa a tre ecco un altro interprete della Deliese, ovvero il centrale Manelli che ha offerto una gara senza sbavature e tenuto a bada gli attaccanti del club gallicese. Ritorna in top invece Wojicik, il terzino della Pro Pellaro autore peraltro del primo dei due gol e protagonista di un'altra prova importante. Da segnalare anche la buona prestazione di Bruno Criaco, terzino dell'Africo.

Il centrocampo

Altro interprete dell'Africo a centrocampo, ovvero Salvatore Favasuli, dal momento che è sua la doppietta decisiva in casa dello Sporting Polistena. In gol anche il giovane Mari, aprendo così la strada della vittoria al Pizzo in quel di Bianco. Chiudono il cerchio il giovanissimo Varacalli della Bovalinese e l'esperto Sapone della Pro Pellaro.

L'attacco

Il tridente d'attacco è da far gola a squadre di categoria superiore: innanzitutto ecco Giovanni Foderaro, eterno bomber vero ago della bilancia della vittoria dell'Atletico Maida. Regala tre punti pesanti al Gioiosa Ionica Pavisich mentre bomber Cariati evita la sconfitta al Taverna.