Il ventitreesimo turno del campionato calabrese di Promozione - girone B, ridisegna le gerarchie nella parte più alta della classifica. L’Ardore torna al comando grazie alla vittoria per 4-2 contro lo Sporting Catanzaro Lido e complice la sconfitta del Capo Vaticano in casa della Saint Michel per 1-0. Proprio la Saint Michel aveva tolto il primo posto all’Ardore poco più di un mese fa fermando in casa, sullo 0-0, la corsa degli amaranto. Il Capo Vaticano, invece, si ferma adesso dopo 12 risultati utili consecutivi. Le quattro reti segnate dall’Ardore valgono inoltre alla formazione della Locride il miglior attacco del campionato, oltre ad avere già lamiglior difesa.

Successo importante per la Saint Michel che dà continuità alla vittoria della scorsa settimana contro il Bianco e si tiene stretta il terzo posto in classifica. Ad inseguire la formazione di Gioia Tauro c’è l’Atletico Maida che con la vittoria per 4-0 sulla Pro Pellaro rimane ad una sola lunghezza dalla Saint Michel e a +7 sulla quinta. A completare la zona playoff c’è il Gallico Catona che non va oltre il pareggio nel match interno contro il Bivongi Pazzano.

La Virtus Rasarno batte di misura e aggancia in classifica il San Nicola Da Crissa; per la formazione reggina si tratta del quinto successo consecutivo. Terza sconfitta di seguito invece per la Deliese che trova un Roccella in grande spolvero capace di imporsi in casa per 4-1. Sono quattro anche le reti messe a referto dal Melito nella vittoria interna contro il Bianco, tre punti utili alla formazione gialloblù per allontanare di 3 punti la zona playout. Si porta fuori dalla zona calda della classifica anche il Melicucco che batte e sorpassa il Caraffa a domicilio.

I risultati

Caraffa - Melicucco 0-2

GallicoCatona - Bivongi Pazzano 1-1

Melito - Bianco 4-2

Saint Michel - Capo Vaticano 1-0

Virtus Rosarno - San Nicola da Crissa 1-0

Ardore - Sporting Cz Lido 4-2

Maida - Pro Pellaro 4-0

Roccella - Deliese 4-1

La classifica

Ardore 55

Capo Vaticano 53

Saint Michel 42

Maida 41

Gallico Catona 34

Deliese 34

San Nicola da Crissa 33

Virtus Rosarno 33

Melito 30

Melicucco 28

Pro Pellaro 27

Caraffa 27

Bianco 27

Bivongi Pazzano 19

Roccella 17

Sporting Cz Lido 13