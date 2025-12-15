Pomeriggio importantissimo per l'Ardore che, nel quattordicesimo turno del campionato di Promozione B (il penultimo del girone di andata) vince contro il Capo Vaticano e approfitta del contemporaneo stop del San NicolaChiaravalle Soverato, accorciando a un solo punto la distanza dal secondo posto. prova importante per i ragazzi di mister Maurizio Panarello che esultano grazie al gol, sul finire di primo tempo, di Milara.

Parla Minniti

Nel post partita si è espresso il presidente Eugenio Minniti, in esclusiva ai microfoni di Lac News24: «La capolista Deliese continua a viaggiare spedita, ma noi nel frattempo abbiamo accorciato sul San NicolaChiaravalle Soverato. Il campionato è equilibratissimo, e quest'anno più che mai il secondo posto è fondamentale soprattutto se non dovesse retrocedere nessuna calabrese dalla Serie D».

E ancora: «Contro il Capo Vaticano abbiamo fatto una partita di grinta e sacrificio, giocando bene per lunghi tratti. Nella ripresa siamo stati in controllo, potendo gestire il gol del nuovo arrivato Milara, reduce dal campionato di Promozione abruzzese». Le Aquile chiuderanno adesso l'anno solare con il big match contro la capolista Deliese.