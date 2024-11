Secondo pareggio consecutivo per l'Atletico Maida che allunga a tre la striscia di partite senza vittoria. La formazione giallorossa, infatti, non va oltre lo 0-0 in casa dell'ostico Melito. Sicuramente non un pari da buttare, anche perché arrivato sul terreno di una squadra che, come il Melito, è stata costruita per disputare i playoff. Ci si aspettava però qualcosa di più sotto l'aspetto dello spettacolo. Alla fine, comunque, ciò che ne esce è un punto a testa che permette a entrambe di fare un altro piccolo passo in avanti in classifica. Decisivo il portiere giallorosso, Iozzi, sull'attaccante del Melito Sivori.

Le parole del ds Zaccone

Nel post gara, intervistato ai microfoni del club locale, il direttore sportivo Vincenzo Zaccone ha analizzato così la partita: «Potevamo vincerla ma potevamo anche perderla, poi entrambe le squadre si sono allungate per cercare di vincerla, costruendo diverse occasioni anche pericolose, ma un plauso devo farlo al mio portiere, Iozzi, che nonostante stia giocando meno del solito è stato provvidenziale quest'oggi nel salvare il risultato». Una difesa di ferro quella dell'Atletico Maida che conta solo nove reti subite: «Essere la terza difesa del campionato - continua Zaccone - e aver chiuso quattro clean sheets la dice lunga. Diciamo che la difesa è un nostro punto di forza, ma dobbiamo lavorare sulla cattiveria sotto porta. Il mister e i ragazzi sono fantastici». Ecco le ambizioni: «L'obiettivo è quello di fare un campionato all'altezza di quello scorso, anche se non sarà affatto facile. Il presidente Sgrò ha questa ambizione e noi cercheremo di andare fino in fondo. Lo scorso anno i playoff ci sfuggirono solo per la regola dei dieci punti di distacco, quest'anno cercheremo di cambiare il finale».

L’analisi di mister Compiacente

Con mister Lorenzo Stranges assente in panchina per influenza, a sostituirlo è stato l'allenatore in seconda, Tiziano Compiacente, intervistato stavolta ai nostri microfoni: «È stata una partita equilibrata dove nella prima frazione di gioco abbiamo giocato forse un po' meglio noi, anche se abbiamo dovuto sostituire dopo solo 15 minuti Crespo per un infortunio al ginocchio. Secondo tempo molto più equilibrato, con le squadre che si sono allungate e ci sono state occasioni sia per noi che per loro. Rammarico al novantesimo per un dubbio fuorigioco fischiato a Scalise. Alla fine penso che il pareggio sia il risultato più giusto e faccio i complimenti al Melito poiché è una squadra che gioca bene e con giocatori tecnici e rapidi. Nonostante abbiano giocato mercoledì in Coppa hanno tenuto bene il campo e ci hanno messo in difficoltà».