Nel girone B del campionato di Promozione regna un grande equilibrio: una chiara pretendente al primo posto che ancora non c'è. Si torna in campo dunque, e anche in questo fine settimana gli incroci pericolosi non mancano nel 17esimo turno del torneo, il secondo del girone di ritorno.

Gli anticipi

Si parte sabato con i due consueti anticipi e, ad aprire la giornata saranno oggi pomeriggio Caraffa-Capo Vaticano e Melito-Val Gallico. Partendo da quest'ultima, non deve innanzitutto ingannare la diversa posizione di classifica con il club gallicese in piena zona play off e il Melito, invece, minacciato da quella play out. C'è anche da dire che i punti di distanza sono solamente quattro, a testimonianza del tanto equilibrio che regna in questo campionato. Le Api, che hanno visto l'avvicendamento in panchina Cormaci-Carella, vengono da due sconfitte consecutive e non possono permettersi altri passi falci. Quanto alla squadra di mister Corapi, invece, continua la risalita ai vertici e con la seconda piazza distante adesso solo quattro punti. Il Val Gallico è la squadra più prolifica nel secondo tempo mentre il Melito, invece, quella con più punti in casa.

Tre punti in palio molto delicati quelli tra Caraffa e Capo Vaticano poiché in gioco c'è la strada per la salvezza. Più urgente la vittoria per i padroni di casa i quali, davanti ai propri tifosi, sono la squadra che segna di meno (cinque reti). Alquanto sterile in trasferta anche il Capo Vaticano con sette centri (peggio hanno fatto solo San Nicola-Chiaravalle e Guardavalle).

Le gare della domenica

Il pomeriggio della domenica, invece, sarà altamente incandescente poiché potrebbe portare a un ulteriore rimescolamento in vetta. In campo le due capolista, entrambe in trasferta e su due campi molto difficili.

La Virtus Rosarno, innanzitutto, farà visita all'Africo che vuole riconquistare la zona play off (obiettivo stagionale) persa dopo il KO in casa del Val Gallico. Stessa ambizione del club africese ce l'ha la Deliese che ospiterà l'altra capolista, lo Stilomonasterace. La formazione di mister Parentela arriva da quattro risultati utili consecutivi peraltro subendo un solo gol. C'è da dire anche che lo Stilomonasterace è la squadra che subisce meno in trasferta (sette gol). anche in questo caso la bilancia è incerta.

In ogni caso, dovrà trovarsi pronto il Gioiosa Ionica per azzannare l'attimo, nell'eventualità di rallentamento delle prime due. Il club biancorosso ospiterà il San Nicola-Chiaravalle, con quest'ultimo impelagato nella zona salvezza ma reduce da un buon momento poiché non perde da tre gare.

Deve riprendere continuità la Pro Pellaro, anche per inseguire il sogno play off. I bianconeri accoglieranno un Bianco che, malgrado la posizione in classifica, vanta il miglior attacco del campionato (insieme a Virtus Rosarno e Val Gallico) con 28 centri.

Da tripla Atletico Maida-Bovalinese, con i giallorossi galvanizzati dalla sorprendente vittoria in casa della Virtus Rosarno, mentre la Bovalinese ha perso smalto ed è reduce da tre sconfitte di fila che gli hanno fatto perdere il terzo posto. Chiude il programma Melicucco-Guardavalle, ultima contro penultima, ed è chiaro che un passo falso di una delle due potrebbe essere già fatale, ma anche un pareggio.