Ecco i migliori tre del 24esimo turno di campionato. Il calciatore delal Bovalinese si prende il primo posto grazie a una doppietta messa a segno nella vittoria per 5-2 della sua squadra in casa del Val Gallico

Un campionato pazzo quello di Promozione B e che ormai ci ha abituato a qualsiasi evenienza. Dopo ventiquattro giornate persiste l'affollamento ai primi posti, con le prime sei squadre racchiuse in soli sei punti a sei giornate dal termine.

Anche in questo weekend non sono mancate le giocate e le firme dei singoli, contribuendo così alla composizione della top 3 settimanale da parte della redazione sportiva di LaC News24 che sceglie i tre migliori giocatori della giornata secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La top 3

Nella giornata appena trascorsa spicca innanzitutto una Bovalinese che vola e che annienta per 2-5, e a domicilio, un Val Gallico inerme. Tra i protagonisti amaranto figura Nahuel Mesenguez. L'argentino è autore di una pregevole doppietta in due fasi provvidenziali della sfida: prima insacca da fermo il momentaneo 1-2 ristabilendo il vantaggio e poi sigilla la vittoria con il poker.

Doppietta anche per Nico Lugli che fa passare la paura alla Virtus Rosarno. La capolista, infatti, era andata sotto contro il Capo Vaticano ma, nella ripresa, sale in cattedra il centravanti che prima pareggia i conti e poi chiude le contese con il definitivo 3-1.

Terzo posto e quattro punti per Giuseppe Denaro. Il centrocampista del Gioiosa Ionica, infatti, è stato autore di un grandissimo gol dalla distanza (bolide di prima intenzione) che ha aperto le danze in quella che è stata la vittoria dei suoi sul campo del Melito che permette di rimanere a stretto contatto con il primo posto.