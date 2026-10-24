Il poker calato nell'ultimo turno ha ridato ossigeno e slancio al Val Gallico. Il secco 4-0 inflitto al Pizzo nel corso della sesta giornata del campionato di Promozione B ha segnato l'inizio della risalita in classifica per la formazione reggina. Un successo netto, propiziato dall'ottima prestazione collettiva e impreziosito dalle giocate di Domenico Monorchio, tra i grandi protagonisti del match.

Il poker al Pizzo e la gioia del primo gol

A distanza di pochi giorni dal match, Monorchio torna sulla vittoria casalinga sottolineando l'importanza dell'atteggiamento di squadra: «Contro il Pizzo è stata una grandissima prestazione da parte di tutta la squadra, sia chi è partito titolare sia chi è subentrato dando una grossa mano. Abbiamo concretizzato il lavoro provato durante la settimana e lo abbiamo fatto bene, anche a livello di atteggiamento. Era importante rialzarsi tutti insieme dopo la sconfitta contro il Locri».

L'incontro ha regalato all'attaccante anche la gioia personale della prima marcatura con la nuova maglia: «Sono contento della mia prestazione e del primo gol in stagione con questa maglia. Credo che non si sia trattato di sbloccare, ma di concretizzare le prestazioni a cui mancava solo il tocco finale».

Test Bovese: umiltà e fame per la prima gioia esterna

Il calendario mette ora di fronte al Val Gallico la complessa trasferta sul campo della Bovese. Un ostacolo da non sottovalutare, nonostante il divario in classifica, come evidenzia lo stesso Monorchio: «Sarà una partita combattuta. La Bovese è una squadra solida che ha solo due punti, ma che non molla mai e l’ha dimostrato anche a Maida dove ha ripreso la partita nel finale. In casa si faranno sicuramente sentire. Sappiamo che dovremo scendere in campo con la massima concentrazione, ma soprattutto con l’umiltà di chi sa che non ha fatto ancora nulla. Se mettiamo la stessa fame di domenica possiamo fare bene».

L'obiettivo principale resta quello di sbloccarsi anche lontano dalle mura amiche e dare continuità al percorso di crescita: «Veniamo da settimane di grande lavoro e c'è tanta voglia di dare continuità al nostro percorso. Credo che uno degli obiettivi principali sia far scendere in campo il lato migliore del Val Gallico così da portare a casa la vittoria fuori casa che ancora ci manca».

Un gruppo unito: i ringraziamenti e la promessa ai tifosi

In chiusura, il calciatore ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le componenti dell'ambiente amaranto, dipingendo lo spogliatoio come un blocco unico focalizzato sull'obiettivo finale: «Ci tengo solo a ringraziare il mister D’Agostino per il continuo supporto, lo staff tecnico per l’ottimo lavoro che stiamo svolgendo giorno dopo giorno e la società che lavora in silenzio, ma rappresenta il pilastro su cui si fonda ogni nostro risultato. Infine un ringraziamento particolare va alla mia squadra, praticamente una grande famiglia che con passione e costanza raggiungerà l’unico obiettivo che ha in mente: vincere. Ora pensiamo giornata dopo giornata e dimostriamo che il Val Gallico c’è: per noi, per questa maglia e per chi ogni partita viene a sostenerci».