Continua a regalare sorprese e spettacolo il girone B di Promozione che, nel week end che sta per iniziare, vedrà giocarsi la sua ottava giornata che sancirà esattamente la metà del girone di andata. Tra liete note e risalite, ecco il programma che offre l'ottavo turno.

Gli anticipi

Si comincia innanzitutto con i due anticipi del sabato, entrambi di notevole qualità. Affascinante il match tra Val Gallico e Pro Pellaro, divise da un solo punto in classifica a favore dei bianconeri, ma con la compagine gallicese che è in piena risalita e non può permettersi altri passi falsi. Sono in gioco punti importanti anche tra Sporting Polistena e Pizzo, con i primi che sono reduci da una brutta sconfitta mentre i vibonesi, invece, si sono rilanciati dopo lo straripante successo contro l'Africo, ma sono ancora nella zona rossa di classifica.

Le gare della domenica

Di grande attesa la domenica pomeriggio, dal momento che tutti i riflettori saranno puntati sul big match di vertice Deliese-Bovalinese. Secondo scontro diretto consecutivo per la capolista dopo quello contro il Gioiosa Ionica, e proprio per questo un successo potrebbe essere davvero pesante. A meno due dalla vetta proprio il Gioiosa Ionica insieme al San NicolaChiaravalle Soverato, con i biancorossi che saranno di scena in casa di un Africo già con l'acqua alla gola e ultimo a quota zero punti. Deve riprendere contatto con le primissime posizioni l’Ardore che, dopo il rallentamento di Taurianova, ospiterà il Bianco impelagato nelle zone basse.

Da tripla il match tra Atletico Maida e Taurianova, dal momento che entrambe sono legermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia prevista. Chiude il programma Capo Vaticano-Melito, con questi ultimi ancora a quota zero in classifica e una situazione molto delicata di campionato.

Le partite

Sp. Polistena-Pizzo

Val Gallico-Pro Pellaro

Africo-Gioiosa Ionica

Ardore-Bianco

Atl. Maida-Taurianova

Capo Vaticano-Melito

Deliese-Bovalinese

Sc Soverato-Taverna