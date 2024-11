L'imprevedibilità del pronostico, con sottili gerarchie e che faticano a esporre le proprie favorite. Il Val Gallico conserva la vetta ma perde il proprio punteggio pieno dopo un pirotecnico 3-3 casalingo maturato contro il Melicucco. Una partita viva e che vede, nel corso del primo tempo, il doppio vantaggio dei padroni di casa grazie alla doppietta del georgiano Shota Tavdgiridze. Nella ripresa invece succede di tutto e con un Artuso che sale in cattedra, siglando prima la doppietta che riporta a galla i biancorossi e poi la personale tripletta che rimedia al nuovo vantaggio gallicese firmato dal colpo di testa di Iacono.

Le parole di mister Aquilino

Un punto che non fa proprio felice mister Aquilino, soprattutto per quel che riguarda la gestione arbitrale: «Certamente questo 3-3 lascia un po' più di rammarico perché, dopo un predominio che si è visto a occhi nudi, è un peccato lasciare punti per strada a causa di alcuni episodi che non mi va di commentare. La gestione arbitrale ha lasciato un po' a desiderare, e lo testimoniano le immagini, ciò però non toglie che le responsabilità maggiori le abbiamo noi e dobbiamo metterci in testa che questo è un campionato di grande livello e dobbiamo avere l'umiltà di affrontare ogni gara allo stesso modo». E ancora: «Ovviamente dobbiamo rivedere alcune cose perché, innanzitutto, queste partite vanno chiuse e non tenute in bilico . Sono comunque contento perché stanno lavorando in una maniera impressionante. Siamo andati in vantaggio e, magari, un episodio a sfavore ci può stare ma quando diventano due o tre diventa pesante perché abbiamo preso due gol su due rigori molto dubbi».