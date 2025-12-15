Nel penultimo pomeriggio domenicale del girone di andata del campionato di Promozione B, le copertine sono senz'altro della Pro Pellaro. I bianconeri si prendono la scena non solo per aver infilato il dodicesimo risultato utile consecutivo, ma per aver stoppato l'imbattibilità stagionale del San NicolaChiaravalle Soverato, fino a quel momento imbattuta. Di 2-0 il risultato finale con le firme di Wojcik e Zagari e con tre punti che valgono più per il peso dell'avversario.

Parla Aquilino

La compagine bianconera entra in piena zona play off e, soprattutto, accorcia a soli due punti la distanza dal secondo posto. Ecco le parole di mister Giuseppe Aquilino nel post partita, in esclusiva ai microfoni di LaC News24: «Una partita straordinaria, anche perché abbiamo perso subito Zuccalà per infortunio e dunque abbiamo dovuto rivoluzionare due reparti, abbassando Alderete e avanzando Camps. I ragazzi sono stati straordinari e sono rimasti umili, giocando di sacrificio contro una squadra di blasone».

Insomma, a vedere l'attuale griglia play off la Pro Pellaro è in mezzo alle corazzate della vigilia: «Le prime quattro sono sopra la media - continua Aquilino - forse la Deliese lì in vetta è una parziale sorpresa ma San NicolaChiaravalle Soverato, Ardore e Gioiosa Ionica sono delle corazzate, senza dimenticare Bovalinese e Val Gallico che sono leggermente indietro. Ci sono almeno otto o nove squadre attrezzate per i vertici, noi dobbiamo continuare con umiltà e sacrificio e senza mancare di rispetto all'avversario».