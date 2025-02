Non c'è un attimo di respiro nel girone B di Promozione che, dopo ventidue turni, mantiene tutto ancora in gioco e con le prime sei squadre racchiuse in soli quattro punti.

Si scontravano le prime quattro della classe più altri incroci altamente pericolosi, dunque importante è stata anche la scelta della top 3 settimanale, composta dalla redazione sportiva di LaC News24 secondo il seguente criterio: dieci punti per il primo posto; sette punti per il secondo posto; quattro punti per il terzo posto.

La Top 3

Si affrontavano le prime quattro, come detto, e il match che era l'epicentro calcistico della giornata era senza dubbio quello dello stadio Giovanni Paolo II tra Virtus Rosarno e Stilomonasterace, prima contro secondo prima della sfida. Un 2-2 divertente e tra due formazioni che lotteranno fino alla fine per il primato e in un match dove si è distinto Michele Raso. Il metronomo amaranto tiene bene il centrocampo, le geometrie e gli equilibri della squadra. Proprio lui, al quarto d'ora della ripresa, pareggia il momentaneo vantaggio di Ghergo (anche lui tra i migliori). Una prestazione sicuramente importante quella di Raso che gli vale la vetta della top 3.

Secondo posto e sette punti per Goncalo Paulino: il venticinquenne portoghese, in forza al Val Gallico, è tra i principali protagonisti nel secco poker rifilato al Gioiosa Ionica e che è valso il secondo posto in classifica. Gol, assist e tanta intensità in mezzo al campo per il giocatore arrivato circa un mese fa e già entrato nei meccanismi di Corapi.

Chiude la Top 3 Mimmo Zampaglione, con il bomber della Bovalinese che torna nel podio dopo aver fornito un'altra bella prestazione. Il secco 0-2 rifilato in casa del Guardavalle è interamente a sua firma e permette proprio al cavallino amaranto di mettere nel mirino la griglia play off.