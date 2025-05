Un impatto devastante quello di Sebastian Carvajal nel campionato di Promozione B. L'attaccante del val gallico, infatti, ha subito catturato l'attenzione degli addetti ai lavori con giocate e gol a volte spettacolari. Sicuramente il migliore per qualità e tecnica offensiva, e anche per questo è il vincitore della classifica generale della top 3 di LaC News24, staccando anche il capocannoniere stagionale Carlos Simigliani.

Carvajal vince la classifica della top 3

Sicuramente un giocatore di categoria più elevata e che ha fatto molto spesso la differenza per il club gallicese e lo attestano i numeri, basti pensare che è il secondo giocatore ad aver segnato a più squadre (10), secondo sia per gol in casa (10) che per gol in trasferta (13) senza dimenticare la prolificità ben distribuita nei due tempi. Proprio lui, in occasione della vittoria di questa speciale graduatoria, si esprime in esclusiva ai microfoni ufficiali di LaC News24: «La verità è che mi aspettavo una buona stagione perché è per questo che mi preparo, ovvero per dare sempre il 100% in ogni momento, sia nelle prestazioni individuali che in quelle di squadra». Il Val Gallico era sicuramente una delle contendenti per i vertici, ma diverse vicissitudini hanno impedito al club di sgomitare fino all'ultimo insieme a Virtus Rosarno e Stilomonasterace. Il centravanti però una spiegazione ce l'ha: «Personalmente, penso che avremmo dovuto sfruttare di più i turni casalinghi. Se non avessimo steccato più del previsto in casa, penso che saremmo diventati campioni. In ogni caso l'importante è essere ai play off e ci accontenteremo solo se li vinceremo».



Come detto, diversi sono stati i punti lasciati per strada nel corso della stagione che ne hanno rallentato la corsa: «⁠È stato difficile - continua Carvajal - perché sappiamo di essere la squadra migliore del torneo, quella con i giocatori migliori e quella che gioca meglio, ma ora non è il momento di guardarsi indietro ed è meglio concentrarsi su queste finali».

Testa al play off

Domenica dunque c'è il primo ostacolo play off, ovvero la semifinale contro il Gioiosa Ionica che il Val Gallico giocherà in trasferta e dunque con il solo imperativo di vincere se vuole andare avanti: «Le finali sono finali e sappiamo che si giocano in modo diverso rispetto all'intero torneo. Posso parlare a nome della mia squadra e so che daremo la vita se necessario». Inoltre, lo stesso Carvajal ha le idee chiare: «⁠Naturalmente, non importa dove o contro chi giochiamo, andiamo sempre alla ricerca del nostro obiettivo: vincere».

Le prime dieci posizioni

Di seguito le prime dieci posizioni della classifica generale:

1- Carvajal (Val Gallico) 44

2- Simigliani (Bianco) 35

3- Khanfri (Stilomonasterace) 24

4- Cesana (Atletico Maida) 21

5- Alvarez (Virtus Rosarno) 20

6- Ghergo (Stilomonasterace) 18

7- Buades (Africo) 17

8- Bargas (Gioiosa Ionica) 17

9- Portesi (San Nicola-Chiaravalle) 17

10 Ten Lopez (Virtus Rosarno) 14