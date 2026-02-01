Conferma il suo momento magico lo Sporting Polistena, tra le squadre più in forma del campionato. La compagine polistenese, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, infila la sua terza vittoria consecutiva con ben nove reti segnate e nessuno subito. Blitz esterno in casa del Taverna, battuta 0-1 grazie alla rete decisiva di Nania.

Parla Ferraro

Nel post partita, ai microfoni di LaC News24 si è espresso il tecnico Francesco Ferraro: «Tre punti che danno continuità alle due vittorie precedenti. Io sono qui da un mese e già sto vedendo dei miglioramenti settimana dopo settimana, stiamo crescendo su determinati equilibri e iniziamo anche a produrre gioco rischiando poco dietro. Diciamo che è un momento buono ma non mi faccio illusioni».

E ancora: «Io credo che è uno Sporting Polistena diverso da quello di qualche mese fa, anche perché è mutato in maniera massiccia nell'organico, ma ho trovato una squadra ben allenata e con dei ragazzi vogliosi e determinati e questo è un viatico fondamentale per un allenatore che subentra. C'è la cultura del lavoro e si stanno applicando, inoltre abbiamo inserito in gruppo profili come Misale e Carrizzo. Unica nostra preoccupazione è l'infortunio di Baigorri, anche perché stava facendo bene ed è un giocatore di spessore».