È andata in archivio anche la quinta giornata del campionato di Promozione (girone B) e, anche stavolta, non ha risparmiato sorprese e colpi di scena. Innanzitutto continuano le difficoltà della Virtus Rosarno, battuta sul campo del San Nicola-Chiaravalle ma, soprattutto, il bel pomeriggio della Deliese che batte nettamente per 3-0 l'ex capolista Bianco e si prende a sua volta il primo posto, seppur condiviso con il Val Gallico. Dal pomeriggio di risultati, dunque, arriva puntuale il podio settimanale stilato dalla redazione sportiva di LaC News e che premia I tre migliori giocatori della giornata con il seguente criterio: 10 punti per il primo posto; 7 punti per il secondo posto e 4 punti per il terzo posto.

Il podio

La doppietta di Bargas con il Gioiosa Ionica, il gol vittoria di Sanchez per l'Africo e quello di Giampaolo per la Bovalinese. Tante le prestazioni positive e dunque ardua la scelta. Stavolta, però, il vincitore del podio settimanale porta il nome di Gianmarco Torchia. Non per il gol che ha aperto la strada alla vittoria dell'Atletico Maida (comunque sia rilevante) ma per la sua fondamentale presenza in campo. Dopo aver iniziato la gara occasionalmente da terzino, dopo l'inferiorità numerica dei suoi si è reinventato anche difensore centrale, risultando peraltro tra i migliori in campo.

Al secondo posto, e con 7 punti conquistati, ci va Mimmo Zampaglione. L'esperto attaccante della Deliese, infatti, è una vera e propria spina nel fianco del Bianco (prima del match capolista). Prima scalda il piede con il palo colpito su calcio di punizione e poi, a fine primo tempo, infila Cotroneo con un chirurgico colpo di testa su cross di Versaci.

Il podio di questa giornata, infine, è chiuso da Giulio Morabito. Quest'ultimo, infatti, è il principale protagonista nel derby vinto contro il Melito. Prima sigla il nuovo vantaggio dei bianconeri con il momentaneo 2-1 e poi, a otto dal termine, mette a referto la sua personale doppietta e regalando alla Pro Pellaro la sua prima vittoria stagionale.