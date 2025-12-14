Sono tre punti preziosissimi quelli conquistati dal Gioiosa Ionica in casa del Taurianova, in occasione dell'anticipo della quattordicesima giornata del campionato di Promozione B. Il club biancorosso vince infatti per 0-1 una gara tiratissima e incerta fino alla fine. Il gol decisivo, infatti, è arrivato solamente al novantesimo con Pavisich. Un successo che mantiene il terzo posto e alimenta la corsa alla vetta, sempre distante quattro lunghezze.

Parla Giovinazzo

Nel post partita ecco le parole di mister Giovinazzo: «Questo era un campo pesantissimo poiché in terra battuta, inoltre loro sono abituati a giocarci a differenza nostra. Questa però è stata una vittoria di squadra, anche perché c'è da dire che avevamo avuto anche altre occasioni per portarci in vantaggio come, per esempio, il palo colpito da Pelle. Poi abbiamo dovuto correre ai ripari per l'infortunio dello stesso Pelle perché, in fase offensiva, stavamo davvero prendendo piede e misure. Da sottolineare anche l'infortunio di Vincenzo Aquino che testimonia una giornata difficile, ma abbiamo superato ogni ostacolo».

Continua la corsa vero la vetta, con la capolista Deliese che vince ancora e batte anche il Val Gallico: «La Deliese sta viaggiando a ritmo spedito, noi però dobbiamo sperare di rimanere agganciati a questo treno e recuperare gli acciaccati, giocando l'ultima sfida del 2025 e poi riposandoci durante la sosta. Dobbiamo cercare di stare lì il più possibile».