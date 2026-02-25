Un Ardore che può essere anche definita attualmente la squadra più in forma del campionato e con alle spalle cinque vittorie consecutive nel campionato di Promozione B. Le Aquile amaranto hanno ripreso il volo dopo il periodo opaco a cavallo tra la fine del girone di andata e l'inizio del ritorno.

Parla Milara

Gioco e serenità ritrovati per i reggini e, tra gli interpreti che stanno brillando maggiormente c'è David Milara. Ecco le parole dell'attaccante ai microfoni ufficiali di LaC News24: «La società ha lavorato molto bene in questo mercato e oggi abbiamo una squadra per competere in ogni partita. È uno spogliatoio molto sano e noi giocatori siamo molto uniti. Lavoriamo tutta la settimana in un ambiente molto positivo e credo che questa sia la chiave di queste vittorie».

Ardore e Milara in salute

Quindici gol nelle ultime cinque gare e una media altissima. Insomma, la squadra gioca con più libertà e con un calcio frizzante: «Credo che la partita contro la Deliese - continua l'attaccante - sia stata un colpo molto duro a livello mentale. Siamo tornati dopo Natale con energie rinnovate, ma la difficile sfida contro l'Africo è stato un altro duro colpo per la società. Da quel momento in poi società, staff e giocatori ci siamo uniti ancora di più, e la vittoria contro il Val Gallico ci ha dato fiducia, iniziando a giocare con più libertà, soprattutto dal punto di vista mentale».

Un Ardore trascinato anche dai gol dello stesso Milara che, nelle ultime sette uscite di campionato, ne ha siglati sei: «Non mi aspettavo questo andamento - ammette - è il mio primo anno in Italia, dunque mi serviva tempo per adattarmi al calcio italiano. Dopo Natale ho iniziato a sentirmi meglio in campo e a poter dare gol e assist alla squadra. Ora sono totalmente pronto e con tanta voglia di continuare ad aiutare la squadra, come ho fatto finora, dando il mio massimo livello».

Capitolo obiettivi

Parlando di obiettivi, l'Ardore è terzo insieme a Sc Soverato e a meno quattro dalla seconda piazza: «Non mentirò, ovviamente tutti guardiamo la classifica, ma l’obiettivo della società è vincere ogni domenica. Abbiamo la fortuna di giocare sei delle otto partite che restano in casa e posso assicurare che daremo tutto e, quando finirà la stagione, torneremo a guardare la classifica».

Forse il primato è lontano, ma chissà dov'era l'Ardore se non avesse perso punti importanti nel corso della stagione: «Queste cose possono sempre succedere. Sono andati via grandi giocatori e il club ha dovuto fare un lavoro eccellente per ricostruire di nuovo la squadra. Abbiamo perso punti lungo il cammino, ma il mister e lo staff hanno fatto un grande lavoro sia dal punto di vista tattico che fisico e, secondo la mia opinione personale con tutto il rispetto, siamo la squadra che gioca il miglior calcio della categoria».