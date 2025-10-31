L'imprevedibilità del girone B di Promozione è cosa ormai nota, ed è proprio questo che rende affascinante tale categoria. Nelle prime sette giornate tanto si è visto, tra gol e spettacolo e con molte compagini che hanno dimostrato qualità e solidità. Proprio per queste sue peculiarità, il girone B non concede le cose facili e proprio per questo l'arma in più deve essere il gioco collettivo e senza punti di riferimento.

Le cooperative del gol

Dopo sette giornate di campionato, ecco dunque le squadre che hanno portato più giocatori in gol, dimostrando di pescare più volte il jolly in campo. Le cooperative del gol più prolifiche, dunque, sono Val Gallico e Pizzo.

Un inizio si stagione più complicato del previsto per la formazione gallicese, tra le accreditate alla vittoria finale, ma che adesso sembra aver ingranato. La compagine allenata da mister Gaetano Di Maria vanta un organico di altissima qualità e questo già lo si sapeva. Ciò però è dimostrato anche nei numeri che attestano come questa sia una delle due squadre che ha mandato più giocatori in rete, ovvero sette (esattamente uno a partita): Catalano, Gioia, Isma Goncal., Paulino, Martinez, Sapone e Verduci. Sta soffrendo il periodo di assestamento alla categoria il Pizzo con l'etichetta di neopromossa. Al tempo stesso, però, la formazione napitina non è dipendente dal gol o, per meglio dire, da un singolo nome. Anch'essa infatti è in cima a questa speciale graduatoria con sette nomi diversi in rete: Beltritti, Da Dalt, Gonzalez, Giurlanda, Macrì A., Mandrea e Nievas.