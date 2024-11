Questa settimana tocca a Velio Passafaro fregiarsi del titolo di migliore del girone B di Promozione per quanto riguarda la Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese. Vicino a raggiungere la doppia cifra, mette a segno gol pesanti e anche quest’anno le fortune del Caraffa dipendono in larga parte dalle sue marcature. Ci si aspettava molto di più dalla squadra catanzarese, alla luce degli investimenti fatti in sede di mercato. Ma qualcosa non ha funzionato. Nell’ultima parte del campionato bisognerà fare ancora meglio e magari sarà proprio Passafaro a trascinare la sua squadra. Intanto si gode una settimana da leader della Top Ten, precedendo un calciatore che, al debutto in Promozione B, continua a segnare gol pesanti. Ha raggiunto la doppia cifra Guillermo Buades Arzola, centravanti del Melito, a caccia della salvezza anche grazie alle reti del suo bomber.

In terza posizione spunta Roberto Antonelli della Deliese. Al rientro completo dopo un piccolo infortunio, lascia il segno in veste di rifinitore: lui, che è difensore, serve assist meglio di un regista e con gli otto punti conquistati è probabile un suo rientro nella classifica generale, che verrà resa nota venerdì sera alle 22.30, in occasione della nuova puntata di Zona D (su LaC Tv canale 11 del DDT, 411 tivùsat e 820 di Sky).

Nella classifica dei migliori riproponiamo Dure e Beltramella dell’Ardore: stiamo parlando del difensore e del portiere della squadra meno perforata del torneo, in grado di mantenere inviolata la propria porta per la dodicesima volta. Bene anche Giovanni D’Agostino del Gallico Catona e Antonio La Torre del Capo Vaticano: volti noti e spesso presenti nella graduatoria dei migliori. Concludono la Top Ten Bellia del Caraffa, Acosta della Pro Pellaro e Misale della Virtus Rosarno.