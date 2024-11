Cala il sipario sul palcoscenico della stagione 2023/2024, lo spettacolo andato in scena ha vissuto nelle 30 repliche le interpretazioni delle 32 sfidanti, 16 per ogni girone. Alla fine, com’è normale che accada, qualcuno festeggia e qualcun altro gioca con i “se” e con i “ma” nel tentativo di dare comunque un aspetto positivo alle proprie esibizioni. Il pubblico, che ama il cuore dei dilettanti, applaude, anche quello seduto sulla poltrona in ultima fila si avvicina al proscenio per complimentarsi o rincuorare.

Girone A

Nel girone A la Rossanese ha in programma una tournée in Eccellenza lasciando i teatri della Promozione a nord della Calabria. Senza strafare, con 67 punti (21 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, 56 reti all’attivo e 34 al passivo). I bizantini hanno varcato la soglia della Promozione, forse non la più forte ma sicuramente cinici e freddi anche nei momenti di maggior difficoltà che, miscelando l’omogeneità del gruppo, ha fatto la differenza.

Subito dopo, ecco il DB Rossoblù Città di Luzzi, punti 61 (18 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte, 59 reti fatte e e 28 subite) che passa direttamente alla finale play off di girone avendo un +12 sul quinto posto occupato dal Trebisacce. Terzo gradino per l’Altomonte RC con 57 punti (16 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte, 54 reti fatte e 30 subite), a pari punti con il Sersale ma in virtù della classifica avulsa disputerà la semifinale play off sul proprio terreno di gioco proprio contro i coinquilini giallorossi.

L’altra matricola Trebisacce ottiene un onorevole 5° posto con 49 punti, non utili però per l’extra season, sicuramente motivo d’orgoglio per i delfini. Una particolare lungimiranza ha costituito un giusto mix tra giovani ed esperti, esperimento riuscito. Fuori dalla zona “nobile” 2 protagoniste degli scorsi anni: sesta piazza per il Cassano Sybaris con 47 punti, 5° nella stagione 2021/2022 e 3° in quella 2022/2023, immediatamente dopo, 7° posto occupato dal Soccer Montalto che ha raccolto 43 punti, lo scorso anno sul 4° gradino nella stagione 2021/2022 l’approdo in Promozione vincendo il Campionato di Prima Categoria. Scorrendo ecco Campora (41 punti), Mesoraca (39 p), Amantea (38 punti) e VE Rende (35 punti) che conservano il diritto di iscriversi ancora al Campionato di Promozione. Salvo anche lo Juvenilia Roseto Capo Spulico (34 punti) che si agevola della classifica avulsa a dispetto del Cotronei (34 punti) che disputerà in casa la gara contro il Mangone (32 punti), sfida che determinerà la terza squadra che retrocederà. Destino inverso per San Fili (15 punti) e Mirto Crosia (11 punti), retrocesse direttamente in Prima Categoria.

Girone B

L’Ardore ha staccato da 2 settimane il pass per l’Eccellenza, conclude con 69 punti (21 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte, 72 reti fatte e 21 subite). Alle sue spalle arriva il Comprensorio Capo Vaticano con 62 punti, +14 sul 5° Atletico Maida (48 punti), che lo proietta direttamente nella finale play off di Girone contro la vincente della semifinale del prossimo 5 maggio in cui si sfideranno Saint Michel (55 punti), 3°, e Virtus Rosarno (49 punti), 4°.

L’Atletico Maida (48 punti), 5° per solo un punto di distacco dal 4°, si consola per il prestigioso traguardo. Dietro, prima della zona rossa, si piazzano Deliese (44 punti), Gallico Catona (43 punti), Bianco (41 punti), Melicucco (39 punti) e Melito (37 punti). Nel girone B non ci saranno gare di PlayOut, retrocedono anche la terz’ultima e penultima avendo distanze maggiori ai 10 punti rispetto alle posizioni pericolose. Sporting Catanzaro Lido (25 punti) arriva a -11 dal Propellaro (36 punti) con quest’ultimo salvo direttamente, analogo destino per il Roccella (21 punti), -16 dal salvo Caraffa (37 punti). Il Bivongi Pazzano (20 punti) chiude la graduatoria e completa l’esito delle retrocessioni.