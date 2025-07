Primi movimenti di mercato per il club del presidente Olivieri in vista del prossimo campionato. Alla corte di mister Aita ecco l’ex portiere del Castrovillari e il difensore con alle spalle un percorso consolidato nel calcio dilettantistico calabrese

Prime ufficialità in casa Usc Corigliano, che inizia a muoversi sul mercato in preparazione al prossimo campionato di Promozione calabrese. La società guidata dal presidente Fabio Olivieri ha annunciato l’ingaggio del portiere Gabriele Ammirati e del difensore Giuseppe Terranova, primi tasselli di una rosa che sarà affidata a mister Alberto Aita.

A difendere i pali biancazzurri sarà Gabriele Ammirati, 21 anni, originario di Castrovillari. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria, il portiere ha poi maturato esperienze tra le fila di Reggina, Cosenza, Giugliano e Castrovillari. Tra Serie D ed Eccellenza, Ammirati ha collezionato presenze utili a formare un profilo già rodato per la categoria.

In difesa arriva Giuseppe Terranova, classe 1993, nativo di Cosenza. Con alle spalle un percorso consolidato nel calcio dilettantistico calabrese, ha indossato le maglie di Cosenza, Trebisacce, Vigor Lamezia e Acri, disputando campionati anche in Serie D.

Intanto, parallelamente alla costruzione della prima squadra, la società ha avviato gli stage per le categorie giovanili in collaborazione con lo Sporting Club Corigliano del presidente Massimo Fino. Le selezioni riguardano Giovanissimi, Allievi e Juniores Under 19.