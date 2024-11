Il settimo turno del campionato di Promozione girone A è già storia. Una giornata caratterizzata da tanti pareggi, ben 5, e da solo 3 vittorie di cui una esterna. In totale sono state realizzate 15 reti (8 per le squadre di casa e 7 per quelle in trasferta) con un solo rigore.

Non va oltre il pari la DB Rossoblù Luzzi nella gara casalinga contro il Sersale, rispettivamente a quota 17 e 11 in classifica. I rossoblù confermano la difficoltà casalinga, nelle 4 sinora godute ha vinto in 2 occasioni e pareggiato nelle altre (PLM Morrone e appunto Sersale). Sotto di una rete, la marcatura di Nicoletti in pieno recupero le consente di confermare lo 0 nella casella delle sconfitte. Il Sersale conquista un ottimo punto, magari con più attenzione avrebbe portato a casa di più sia per la classifica e sia per il morale. I giallorossi del Sersale sono affetti da "pareggite", è la squadra sinora con più pari in campionato (5) sebbene possa vantare 0 sconfitte.

L’altra capolista Trebisacce esce indenne dal campo del Cotronei, un pari in rimonta conferma i timori dei giallorossi alla vigilia. Colpita a freddo dopo 2 giri di lancette, la squadra di Malucchi la riequilibra alla mezzora della prima frazione conquistando il secondo pari esterno. Giallorossi tengono botta e testa della classifica ora con 17 punti, il Cotronei oramai non è una sorpresa, gli 11 punti in classifica ne sono ampia testimonianza.

L’Altomonte RC torna a giocare sul proprio campo e batte il Mesoraca per 2 a 0. Se i cannonieri dell’una e dall’altra parte hanno le polveri bagnate, ci pensano i difensori a determinare il risultato, 2 reti fotocopie realizzate nell’ultimo quarto della gara conseguente a calci d’angolo. Il Mesoraca è forte, veloce e manovra la palla in modo delizioso, peccato che sia monca di un attaccante centrale, il cliscé del “cambio campo” sugli esterni può andare bene una/due volte, le altre sono solo fuorigioco. I padroni di casa giocano di squadra, gestiscono e rintuzzano, abili nel colpire sugli errori degli ospiti. Altomonte RC insegue la vetta confezionando sinora 14 punti, il Mesoraca, in attesa del recupero contro l’Amantea, è fuori dai top5 con 10 punti.

Nel derby di Cosenza tra PLM Morrone e VE Rende scaturisce un salomonico pari. In vantaggio allo scadere del primo tempo, la PLM non riesce a chiuderla pur giocando in superiorità numerica per quasi tutta la gara. Non si arrende il VE Rende, la necessità di fare punti per muovere la classifica è tanta, a 5’ dalla fine realizza e conclude la rincorsa al punto. Senza dubbi sulle qualità, il PLM Morrone viaggia alla media di 2 punti a gara, sinora nel carniere 14 in totale mentre il VE Rende, impelagato continua ad occupare la penultima posizione con 4 punti.

Impatta sul pari anche l’AEK Crotone contro il Soccer Montalto. I pitagorici, sinora sempre vincenti sul proprio campo, non riescono a piegare i rossoblù ospiti al primo pari fuori casa il pareggio è punto prezioso per l’anemica classifica. La matricola AEK Crotone continua a rimanere agganciata al treno dei playoff in quinta posizione con 12 punti, di contro il Soccer Montalto, in piena zona rossa playout ne colleziona solo 5.

Campora corsaro a Scalea, il classico 2 a 0 addolcisce gli umori dei granata per la sconfitta interna di 7 giorni prima. I biancostellati reggono per un tempo, devono poi arrendersi alla maggiore forza degli uomini del Campora, per il momento fuori da zona rossa. Diversamente per lo Scalea ora diventa ancor di più pericoloso, un punto dopo 7 gare deve far riflettere. Il Campora respira aria diversa, gli 8 punti consentono di restare relativamente tranquilli.

Amantea e Malvito, con il pari conseguito, continuano a convivere nella zona bassa della classifica entrambi con 5 punti con la blucerchiata che aspetta il recupero del 6 novembre valido per il 6° turno previsto in casa del Mesoraca. Tutto accade nel primo tempo, al vantaggio dell’Amantea nel primo quart, il Malvito la riprende e materializza, dopo aver sempre perso fuori casa, il suo primo punto esterno.

A Roseto Capo Spulico vince di misura lo Juvenilia a dispetto del Cassano Sybaris che incappa nella terza sconfitta esterna. I padroni di casa sfruttano al meglio il fattore campo (2 vittorie, 1 pari e 1 sconfitta) battendo gli ospiti reduci da 3 risultati utili consecutivi (2 vittorie e 1 pari ndr). Non senza polemiche finali, il Cassano Sybaris lamenta 4 reti annullate e l’atteggiamento dei rossoblù. Intanto in classifica le squadre condividono gli stessi punti (7) con il Cassano Sybaris avvantaggiato dalla differenza reti.

La Top3 di LaC Sport

Al primo posto per la settima giornata, ecco il difensore dell’Altomonte RC Mattia Graziadio. Alla prima da titolare in campionato, dopo il cambio di casacca, il classe 2003 ha il merito di sbloccare una gara ostica coronando una prestazione da 8 in pagella.

Secondo posto, per l’attaccante Francesco Nicoletti della DB Rossoblù Luzzi che, con la rete di ieri realizzata nei minuti finali di recupero, evita la sconfitta interna per la capolista. Una tra le liete sorprese, Nicoletti si fa spazio a suon di prestazioni collezionando 4 centri in campionato.

Terzo gradino del podio nella TOP3 di LaC Sport per Eros De Luca portiere del Cotronei. Suo l’intervento provvidenziale sul finire della gara che nega a Caceres del Trebisacce la rete della vittoria.