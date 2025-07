Sono state sciolte le ultime riserve sul nuovo allenatore in casa bisignanese. Sarà l’ex tecnico della Morrone a raccogliere il testimone da Francesco De Rose, a un mese dal salto di categoria ottenuto ai playoff

Un mese fa il Bisignano festeggiava il meritato approdo in Promozione, ottenuto dopo un’incredibile gara giocata contro il Rocca di Neto e conclusasi ai rigori allo stadio “Guido D’Ippolito” di Lamezia Terme. Ore di festa e di entusiasmo in giro per il territorio cratense, ma dopo un mese è tempo giustamente di pensare al futuro e di farlo con nuovi propositi.

Nei giorni scorsi era stata ufficializzata la separazione dal tecnico Francesco De Rose, ora invece è ormai da ritenersi ufficiale l’accordo con il nuovo allenatore. A guidare gli amaranto (come avevamo anticipato) sarà Paolo Infusino, classe 1986 con un curriculum di tutto rispetto.

Si è messo in luce in tre stagioni con la Morrone, è stato nello staff Primavera del Cosenza con Nicola Belmonte e con Ivan Franceschini e ha un bagaglio importante nel mondo dilettantistico che metterà a disposizione dei bisignanesi.

Per una delle società sportive più in salute del territorio cratense, di certo, l’estate sarà ancora ricca di aggiornamenti e di novità importanti, resterà ancora da valutare se la squadra giocherà allo stadio “Attico” di Bisignano, attualmente ancora interessato da un massiccio restyling per renderlo funzionale alle squadre che giocheranno il campionato.

Completata comunque un’altra casella sul fronte delle panchine, non resta che concentrarsi sul mercato col Bisignano che punterà ad elementi fortemente motivati per la prima avventura in Promozione con l’obiettivo primario di mantenere la categoria attraverso un buon gioco.