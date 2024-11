Per il tecnico l’obiettivo è «preparare le basi per poter poi ambire a qualcosa di più»

Il Cassano Sybaris si affida alla sapienza tecnica di Carmine Pugliese, decano nei dilettanti con una avventura nei professionisti alla guida del Melfi. Mister Pugliese porta in dote le importanti esperienze acquisite negli anni partendo dal basso con Lungro e Mormanno.

Nel 1994 il salto in Serie D con il Rotonda dove resta per 4 stagioni, l’ultima delle quali allenando la squadra Rotonda-Sapri (fusione dei club). Guida con soddisfazione martina Franca, Corigliano, Locri, Vigor Lamezia; tra il 2003 ed il Rossanese. Nel 2007 il grande salto nel professionismo con il Melfi, dove il primo anno compie un vero miracolo sportivo si salverà ai play out contro la più quotata Nocerina, che gli garantirà la riconferma l’anno dopo sempre in serie C2. Passa al Trapani e subito dopo al Sapri. nel 2009, tornò ad allenare per una stagione il Sapri. Altro passaggio in serie D di nuovo a Rotonda e nel 2018, con una squadra imbottita da molti giovani calciatori castrovillaresi, vincendo il campionato di Eccellenza Lucana è riuscito a riportare i Lupi biancoverdi in serie D. Prima e dopo l’ultima esperienza lucana, è stato responsabile del Settore Giovanile dell’Academy Castrovillari, mentre lo scorso anno è stato l’allenatore della Categoria Allievi proprio del Castrovillari calcio con cui ha condiviso l’ultima importante tappa nella stagione 2022/2023.

Ora siede sulla panchina biancoazzurra, la stessa che occupò un altro suo compaesano (Fabio De Sanzo, ora al Nardò, ndr) che guidò il Cassano Sybaris, contro ogni pronostico, alla conquista del campionato di prima categoria. E propria da quell’annata vincente, arriva a collaborare con mister Pugliese il sempre amato ex capitano Mimmo Cruscomagno, lo scorso anno in evidenza con l’under19 del Castrovillari nel campionato nazionale di categoria. I portieri saranno affidati alle cure di Luigi Sarubbo, altra bandiera locale, mentre Pasquale Guaragna si prenderà cura dei muscoli degli atleti. Ritorna al suo posto, da magazziniere, Massimo Graziadio.

Un mercato ritardatario ma sinora di sostanza con le conferme di Karambiri, cassanese adottato, Mattia Graziadio, Nazareno Lopez Bonsignori, Antonio Parrotta, Leonardo Trovato, Romualdo Pellegrini. Torna a difendere i legni biancoazzurri Vincenzo La Banca, mentre Thiago Munoz dopo l’esperienza con il DGS PraiaTortora e la breve visita estiva al Bisceglie, tornerà a sudare con i biancoazzurri. Tra i nuovi arruolati trovano spazio il centrocampista gambiano Mohammed Jawara, ultimo anno con il Castrovillari, e l’attaccante Martin De Arriba, argentino/spagnolo. Altre manovre arriveranno con il capocantiere Vincenzo Tancredi impegnato, tra contatti diretti e intermediazioni con un procuratore, a completare l’organico. Chissà, al classico bar dello sport si ipotizza un romantico ritorno del “gabbiano” Ferracci (cercato anche dallo Scalea) mentre affascina non poco i dirigenti cassanesi un profilo di un 36enne, fresco vincitore del campionato di Promozione, che vanta diverse presenze tra i professionisti, ora in vacanza all’estero e atteso per un incontro il prossimo 12 agosto.

Intanto mister Pugliese, con umiltà: «La speranza è che io possa dare una mano a un ambiente che ha bisogno di tornare in auge – la mission che caratterizzerà il proprio lavoro -, un lavoro che richiederà un po’ di tempo. Tutti questi anni passati in questa categoria cambiano la mentalità, spero di dare una mano e cercare di portare il Cassano dove potrebbe stare per le sue potenzialità. Non è un obbiettivo immediato, speriamo di poterlo fare in tempi brevi, non brevissimi ma brevi. Diciamo che si ricomincia daccapo, mettiamola così.»

Nella scelta di sposare la causa cassanese ha sicuramente influito il già consolidato rapporto con il direttore generale Vincenzo Tancredi: «È stato importante, lo conoscevo già da prima dell’ultimo percorso con il Castrovillari. Nel periodo che mi sono dedicato ai giovani ho anche allenato suo figlio per cui il rapporto era pluriannuale. Conosco anche altre persone all’interno della società come Ciro Zuccaro (dirigente ndr), per esempio, e questo mi ha spinto in qualche modo verso questa decisione.»

La piazza inizia a pensare in grande, i nomi dei calciatori arrivati o confermati, oltre a quelli che si ipotizzano, alimentano l’entusiasmo dei tifosi. Il molto più realistico mister Pugliese, salomonicamente, ribadisce che il progetto è rivolto per «Preparare le basi per poter poi ambire nel prossimo futuro a qualcosa di più.»