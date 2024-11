La scelta della dirigenza è caduta, come previsto, su Francesco Ferraro. Per affrontare un torneo di vertice e tentare apertamente la scalata alla serie superiore, la società della Virtus Rosarno ha scelto fortemente il tecnico di Polistena, al quale spetterà il compito di condurre la squadra in Eccellenza. Reduce da una negativa avventura con il Gioiosa, per Ferraro il prossimo sarà l’anno del riscatto in un torneo che lo ha visto trionfare ben 25 anni addietro con il Polistena, alla prima esperienza da allenatore. Per lui poi tante avventure fra i Dilettanti, con una promozione con il Castrovillari in Serie D, campionato nel quale annovera 120 panchine, alle quali bisogna aggiungere pure le numerose stagioni con il Settore giovanile della Reggina.

Ufficializzato il tecnico, si attendono i primi botti di mercato e, conoscendo uno come il ds Mimmo Varrà, è scontato aspettarsi nomi di spessore per allestire una rosa altamente competitiva, come richiesto dalla società e auspicato dalla tifoseria. Assieme al dg Antonio Rao è operativo da tempo su più fronti. Diversi i nomi associati alla Virtus Rosarno, piazza e società d’altronde sono molte ambite, ma attenzione perché Varrà è abile nello svicolare, nel lanciare falsi allarmi. A volte confida a qualcuno di essere sul punto di chiudere con un calciatore, quando in realtà ha già piazzato altri acquisti di uguale spessore. Conoscendolo, è capace di indicare qualche nome alla dirigenza, dicendo di essere sul punto di chiudere con quel calciatore, ma in realtà ha già portato a termine altri affari. Probabilmente si confiderà soltanto con il dg Rao, che lo affianca e con il quale allestirà una squadra di un certo peso. E allora aspettiamo a stretto giro di posta almeno quattro, cinque colpi importanti, alla Varrà per intenderci. D’altronde l’anno scorso di questi tempi portava il bomber Fioretti al Soriano, nella sorpresa e fra l’incredulità generale. Altro aspetto di non poco conto: le sue trattative durano pochissimo. Anche per questo è complicato capire quali affari porterà a termine.

«Acquisti? La squadra è pronta e le idee sono chiare. A breve annunceremo i primi colpi. Non aggiungo altro sul mercato, piuttosto preferisco concentrarmi sul fatto che la Virtus Rosarno si sta dimostrando una società forte, organizzata e caparbia. Ci sono nuove figure e si lavora di buona lena, navigando tutti nella stessa direzione. Fatemi solo rivolgere un plauso al nostro responsabile marketing, Giuseppe Tutino, che ha già organizzato l’evento sul “calcio contro il bullismo” e che sta realizzando tante altre iniziative con la Virtus Rosarno in primo piano. Non solo calcio, insomma, ma tante idee per un club voglioso di crescere e di emergere».