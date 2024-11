Rossoblù e granata sono tra i favoriti per i piani alti della classifica. Nei secondi 90 minuti del torneo cercano conferme Altomonte, Mesoraca e Sersale. Test importante per lo Scalea ospite della Juvenilia Roseto

Dopo l’avvio del campionato di promozione girone A, domenica 22 settembre alle ore 15:30 sarà di scena la seconda giornata del torneo. Per quanto ancora possano essere considerate gare di rodaggio, il secondo turno offre diversi spunti di riflessione.

La PLM Morrone, di cui si parla poco ma che ha velleitarie ambizioni, sarà ospite del “dream team” DB Rossoblù, al comunale “San Francesco” di Luzzi sarà già una “gara verità”. Entrambe arrivano allo sconto dopo aver vinto la prima del campionato, i granata battendo in casa lo Juvenilia Roseto mentre i rossoblù (di nome e di casacca) hanno espugnato Cotronei con 4 reti senza incassarne. Le attese per vedere all’opera le due squadre non mancano.

Le altre due vincenti dello scorso turno, Mesoraca e AEK Crotone, si affronteranno sul campo di Cotronei. La prima, con due reti, ha incassato i 3 punti a Montalto contro la Soccer, la seconda, sotto di una rete contro il Cassano Sybaris, in 12 minuti ha ribaltato il risultato. Sarà la gara della giornata, forse la più attesa per quanto si è tanto raccontato in estate. Ora il test sul campo.

La matricola Malvito, maltrattata a Trebisacce con 3 reti sul groppone, cerca sul proprio campo i primi punti della stagione. Deve comunque fare i conti con la Soccer Montalto che non può concedersi il lusso di tornare a casa a mani vuote, perdere ancora sarebbe demotivante per l’ambiente. Gara da tripla.

Il Campora ha strappato un pari esterno al VE Rende, aspetta ora il Trebisacce. Locali che hanno nelle proprie corde tante positività, il confronto con gli jonici non spaventa che, di contro, sull’onda dell’entusiasmo, non hanno timore della trasferta. Nel mirino per i giallorossi almeno il piazzamento dello scorso anno tanto quanto cercano i padroni di casa nel migliorare la classifica della stagione scorsa.

Il Sersale (sprecone) vuole rifarsi. Il mezzo passo falso, complice un rigore sbagliato che avrebbe portato i 3 punti, non mortifica e, anzi, potrebbe essere il giusto mordente per cancellare in fretta la disavventura e battere in casa l’avversario. Il tutto con il VE Rende permettendo. I giovani biancorossi saranno concentrati nel cercare il risultato, la politica stagionale che ne esalta la presenza lo impone.

L’Amantea farà visita all’Altomonte RC. I blucerchiati stanno pian piano recuperando il gap tecnico, la penuria di calciatori adatti allo scopo è stata superata, o quasi. L’Altomonte RC, vittorioso a Scalea con tanti sprechi, punta al risultato massimo per confermare la bontà del nuovo corso che la società ha voluto intraprendere. Il mix giovani e meno giovani è l’idea, la sostanza la decreterà il campo, ancora una volta non quello di casa.

Il Cassano Sybaris ha voglia e rabbia. Perdere una gara a meno di 15 minuti alla fine contro una delle accreditate per i piani alti ha fatto male. I mezzi ci sono, il tempo anche ma ora tocca affrontare un Cotronei che, in linea di massima, ha gli stessi “ingranaggi” sudamericani che, come ampiamente riconosciuto, hanno una carica agonistica diversa. Anche questa gara che sarà disputata in “campo neutro”, il comunale della città delle Terme è ancora al trucco.

Lo Juvenilia RCS deve cancellare lo scivolone di una settimana fa contro la PLM Morrone. L’illusorio pari alla fine del primo tempo ha comunque mostrato i muscoli, la maggiore preparazione degli avversari ha alla fine decretato il risultato. Lo Scalea non è da meno in tema di condizione fisica ma ora cerca il riscatto. I biancostellati, rinvigoriti dalla bella ma sfortunata prestazione contro l’Altomonte RC, credono nel risultato esterno per brindare ai primi punti in promozione.