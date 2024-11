Come già annunciato dal nostro network non si disputerà l'ultimo atto per l'accesso in Eccellenza. A ufficializzarlo il presidente del Comitato Regionale

La finale tra le vincenti della fase play off dei gironi A e B del campionato di Promozione calabrese non sarà disputata. Lo avevamo già anticipato nei giorni scorsi, la conferma (qualora ce ne fosse bisogno) è arrivata attraverso le parole al nostro network del presidente del CR Calabria Saverio Mirarchi. La mancata disputa della sfida è una conseguenza soprattutto numerica, considerando quanto accaduto in quello di Serie D, girone I, dove 3 calabresi (Gioiese e Castrovillari direttamente e San Luca con i playout) hanno dovuto salutare la categoria ritornando in Eccellenza e chiudendo di fatto ogni possibile pertugio che potesse alimentare speranze a chi tentava la scalata accedendo dalla porta di servizio.

«Nulla di nuovo - ha detto Mirarchi ai microfoni di LaC News24 -, la più volte richiamata finalissima tra le vincenti dei playoff, DB Rossoblù Città di Luzzi per il girone A e il Comprensorio Capo Vaticano per il girone B, non sarà disputata. È altresì vero che non è una conseguenza di una decisione dell’ultimo momento - afferma il numero uno del calcio calabrese - ma era già tutto previsto nelle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale del CR Calabria n 100 del 22 gennaio 2024 che regola la materia in modo abbastanza esaudiente».

«Dispiace per le calabresi che hanno subito la retrocessione dalla Serie D all’Eccellenza - continua Mirarchi - ma le loro vicende coinvolgono, con effetto domino, tutto il movimento calcistico regionale». In conclusione approdano pertanto in Eccellenza dalla Promozione solo le vincenti dei propri gironi, Rossanese e Ardore, mentre le vincenti dei playoff saranno inserite in una graduatoria.

Unitamente alla DB Rossoblù Città di Luzzi e al Comprensorio Capo Vaticano, ci sarà anche il Gioiosa Jonica quale retrocessa dai play out del massimo campionato regionale. La stessa graduatoria sarà redatta considerando specifici requisiti che determineranno alla fine un punteggio di merito, che tornerà utile in caso di ripescaggio per completamento organici nel campionato di riferimento. Dipanata la matassa, dunque, sebbene mai ingarbugliata.