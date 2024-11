Poche ore ancora e l’Altomonte RC del presidente Fabrizio Arleo darà il via alla prossima stagione, la seconda in promozione. Rendez vous per tutti domani lunedì 5 agosto alle 16:00 sul campo in sintetico dell’Academy di Taverna Montalto. Si suderà lontano dal proprio campo che risulta ancora insabbiato nel restiling sia strutturale (spogliatoi) e sia per quanto necessario per il terreno di gioco.

Intanto il raduno rivedrà facce note come quelle di Nunzio Franza (1993), Raffaele Gaeta (2004), i difensori Gaetano Bertini (1987), Matias Riga (2001) e Mattia Iannuzzi (2005), i centrocampisti Giovanni Caruso (1994) e Giuseppe Zagarese (2006), gli attaccanti Nicolas Martinez (1998) e Simone Caruso (1995). A loro si aggregheranno il portiere Pagliuso Luca Fabiano (2007), i difensori Danilo Mazzei (1994), Danilo Iannibelli (2006), Lucas Clouscard (2005) e Adrien Nzinga (2005), i centrocampisti Francesco D’Acri (2007), Lassina Diabate (1996), Salvatore Sapia (2007), Francesco Stumpo (2007), e gli attaccanti Francesco Azzaro (2002), Nicola Bonafine (2007), Even Gnoan (2004) e Nicola Tisci (2006), non escludendo ancora due innesti che al momento sono in una fase di stallo ma avanzate nelle trattative. Un mercato che ha avuto un indirizzo preciso, una massiccia linea green con ben 12 under in organico pescando sia all’estero (Francia) e sia nel circondario con ragazzi che hanno comunque già fatto vedere buone cose.

Tante facce nuove, tanti under sui quali punta forte il presidente Fabrizio Arleo: «Quest’anno abbiamo cambiato strategia di mercato – dice il massimo esponente societario -, già durante la scorsa stagione, attraverso i nostri collaboratori, abbiamo monitorato ragazzi che si distinguevano nelle varie società. Abbiamo selezionato e tesserato i migliori del circondario, puntando su loro. La nostra sarà una rosa che amalgamerà l’esperienza dei più grandi con la spregiudicatezza dei giovani». Un torneo, il prossimo, che, con i pronostici del calcio di agosto, indica le squadre che si stanno attrezzando per tentare il salto di categoria: «Leggiamo tutti gli annunci dei vari calciatori che sposano nuovi progetti. È giusto, - il pensiero del presidente Arleo - se da una parte ci sono le società che fanno le proprie scelte è altrettanto giusto che lo facciano i calciatori. La differenza è che le società restano, i giocatori passano. Lo scorso anno ci siamo piazzati al terzo posto raggiungendo la finale play off poi persa contro la DB Rossoblù. Ma oggi, vinti e vincitori di quella finale si ritrovano nel medesimo campionato. I nomi possono affascinare i tifosi – conclude il massimo dirigente – ma il campo è la bilancia che pesa tutti. E se lo diciamo noi, fidatevi».

Cambio sostanziale anche nello staff di mister Mario Pascuzzo. Non ci sarà Carmine Perri come allenatore in seconda chiamato a guidare una squadra di prima categoria, ruolo affidato a Michele Vitiritti che riceve l’incarico anche di preparatore atletico. Lo stesso

Vitiritti, annunciato inizialmente come calciatore, pur condividendo il progetto della società del proprio paese, sposta le proprie competenze arrendendosi al tempo. Cambia anche il preparatore dei portieri, al posto di Pietro Mancuso entra Gianluca Moretti mentre Massimiliano Domenico sarà il fisioterapista della squadra. A completare i quadri tecnici ci sarà l’inamovibile Salvatore Santagada che conserva la mansione di collaboratore.

Primi test fisici nei 3 giorni inaugurali e poi via all’impostazione tecnico-tattico già il 10 agosto nel confronto tecnico contro il Siracusa di Serie D che punta alla conquista della Serie C, un appuntamento di lusso che avrà luogo a 1.400 slm nella frescura della Sila.

Altri confronti previsti con Paolana (18 agosto, Eccellenza), Soccer Montalto (22 agosto, Promozione) e Rossanese (25 agosto, Eccellenza), tutti ospiti nell’impianto di Taverna.