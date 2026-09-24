Sono bastate due giornate per formare un gruppo di quattro squadre a punteggio pieno in testa al girone A di Promozione. Davanti a tutte c'è il Rocca di Neto, primo per differenza reti con 9 gol fatti e uno subito, seguito da Corigliano Marca e Cotronei, entrambe a +6. Il Cotronei ha segnato più di tutti, 10 reti, ma ne ha prese 4. Chiude il quartetto il Cassano Sybaris con 5 gol segnati e uno incassato. Quinto a quota 4 c'è il City Rende, che con una vittoria e un pareggio completa l'elenco delle cinque squadre ancora imbattute.

Il Rocca di Neto giocherà a Scalea. Nelle prime due giornate ha vinto 5 a 1 in trasferta e 4 a 0 in casa contro il Kratos Bisignano. Lo Scalea è ancora a zero, battuto in casa all'esordio e poi 1 a 0 a San Fili, e finora ha segnato una sola rete.

Sulla carta il Corigliano Marca gioca in trasferta, ma la partita con l'Acri si disputerà a Corigliano. Per i lavori di rifacimento del proprio terreno in erba naturale, l'Acri gioca infatti le gare interne al comunale "Città di Corigliano" di contrada Brillia. La squadra ionica arriva dal 2 a 1 esterno della prima giornata e dal 5 a 0 rifilato domenica allo Scandale. Per l'Acri il primo punto è arrivato proprio nell'ultimo turno, con l'1 a 1 sul campo del City Rende, dopo la sconfitta per 1 a 5 nella gara interna dell'esordio.

La terza trasferta tra le capolista tocca al Cotronei, atteso a Campora. Ai crotonesi sono bastate due partite per arrivare a dieci gol, cinque fuori casa alla prima giornata e cinque nel 5 a 3 contro il Soccer Montalto. Il Campora è quindicesimo, senza punti, e arriva dal 3 a 1 subito a Bisignano.

Il Cassano Sybaris sarà l'unica delle prime quattro a giocare da squadra di casa, ma ancora una volta dovrà farlo lontano da Cassano. La gara con il P. Donato Taverna si disputerà all'"Amerise" di Trebisacce, dove i sibariti torneranno a chiedere ospitalità. Nelle gare interne non hanno ancora subito gol, con il 2 a 0 di domenica al Mesoraca, e all'esordio avevano vinto 3 a 1 in trasferta. Gli ospiti, ottavi a 3 punti, avevano cominciato con un 1 a 0 esterno per poi perdere 2 a 4 in casa contro la Silana.

La Silana, salita a 3 punti proprio con quel successo, va sul campo del Soccer Montalto, fermo alla stessa quota. Le due squadre hanno avuto finora un cammino speculare, con il Soccer Montalto vittorioso 2 a 1 in casa e sconfitto a Cotronei e la Silana battuta 1 a 5 in casa e poi vincente a P. Donato. A metà classifica si gioca anche la partita tra Kratos Bisignano e City Rende. I padroni di casa, undicesimi, hanno vinto 1 a 0 all'esordio prima del 4 a 0 incassato a Rocca di Neto, mentre i cosentini hanno vinto 2 a 1 fuori e pareggiato in casa con l'Acri.

Restano le due gare delle squadre ancora a zero punti. Il Mesoraca, che in due giornate non ha segnato, riceve il San Fili, settimo dopo l'1 a 0 sullo Scalea. Lo Scandale ha la difesa più battuta del girone, con sette reti subite e una segnata, e ospita il Bisignano, sesto a 3 punti grazie al 3 a 1 sul Campora dopo la sconfitta per 2 a 1 in trasferta alla prima giornata.

Il quadro completo del terzo turno

- Campora – Cotronei

- Cassano Sybaris – P. Donato Taverna

- Kratos Bisignano – City Rende

- Mesoraca – San Fili

- Scalea – Rocca di Neto

- Scandale – Bisignano

- Soccer Montalto – Silana

- Acri – Corigliano Marca