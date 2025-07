L’Usc Corigliano continua a lavorare sul mercato per rafforzare la squadra in vista del campionato di Promozione. Dopo gli arrivi del portiere Gabriele Ammirati e del difensore Giuseppe Terranova, il club jonico, guidato in panchina da Alberto Aita, ha ufficializzato tre nuovi innesti, completando così un altro importante tassello per la nuova stagione.

Il primo nome annunciato è Giuseppe Statella, centrocampista classe 1998 originario di Melito Porto Salvo. Con una carriera che lo ha visto giocare in diverse squadre, tra cui Bari, Benevento, Torino, Cosenza e Catanzaro, Statella porta con sé una grande esperienza, avendo anche vinto i play-off regionali con il DB Rossoblù Luzzi nella passata stagione.

Il secondo innesto riguarda Luca Liguori, attaccante esterno destro classe 2004. Liguori, cresciuto nelle giovanili di Cosenza e Sassuolo, ha militato in diverse squadre, tra cui Akragas, Paolana, Castrovillari e Rende. Infine, il club del presidente Olivieri ha annunciato l’arrivo di Luigi Zagarese, difensore juniores classe 2007. Dopo una stagione in Prima Categoria con la maglia dello Spezzano Albanese, Zagarese è considerato un giovane con buone potenzialità, che avrà l’opportunità di crescere accanto a giocatori con maggiore esperienza.